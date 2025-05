Tiro a segno, Sofia Ceccarello e Michele Bernardi salgono sul podio a Plzen

Arrivano altri due podi per l’Italia nel GP of Liberation 2025 di tiro a segno, andato in scena a Plzen, in Cechia: nella carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile è seconda Sofia Ceccarello, mentre nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile termina terzo Michele Bernardi.

Nella carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile Sofia Ceccarello si classifica seconda con 459.6, venendo battuta soltanto dalla padrona di casa ceca Klaudie Katz, prima a quota 465.0, mentre completa il podio la tedesca Hanna Buhlmeyer, eliminata in terza posizione a quota 447.6.

Nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile sale sul gradino più basso del podio Michele Bernardi, uscito di scena al terzo posto con 229.9, nella gara in cui entra in finale anche Danilo Dennis Sollazzo, ottavo a quota 122.7. Successo per l’indiano Paarth Makhja, con 251.1, il quale batte per un decimo di punto l’austriaco Thomas Matis, secondo con 251.0.

Nella pistola sportiva da 25 metri femminile centrano la finale Cristina Magnani, quinta con 20/35, e Margherita Brigida Veccaro, sesta a quota 14/30, nella gara vinta dalla greca Anna Korakaki con 37/50 davanti alla transalpina Celine Goberville, seconda a quota 34/50 ed all’ucraina Yuliya Korostylova, terza con 27/45.