The Rugby Championship 2025: ufficializzate date e orari del torneo downunder

L’estate ovale sarà caratterizzata dai test match di luglio, ma soprattutto da metà agosto dalla Rugby Championship, il torneo dell’Emisfero Sud che vede in campo Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Proprio gli Springboks sono i campioni in carica e saranno i primi a scendere in campo il 16 agosto a Johannesburg contro l’Australia. Ecco, infatti, il calendario ufficiale del torneo, con le date e gli orari italiani dei match.

Come detto, si parte sabato 16 agosto e si chiuderà il 4 ottobre, con sei giornate strutturate con una doppia sfida ogni due weekend, non con match d’andata e ritorno, ma con una squadra sempre in casa e l’altra sempre in trasferta, per ridurre i costi dei viaggi. Solo l’ultimo doppio impegno vedrà i quattro match giocarsi prima in casa di due formazioni e il fine settimana dopo in casa della rispettiva avversaria.

RUGBY CHAMPIONSHIP 2025 – CALENDARIO

Prima giornata

Sabato 16 agosto

ore 17:10, Sudafrica v Australia, Emirates Airline Park, Johannesburg

ore 23:10, Argentina v Nuova Zelanda, Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba

Seconda giornata

Sabato 23 agosto

ore 17:10, Sudafrica v Australia, DHL Stadium, Città del Capo

ore 23:10, Argentina v Nuova Zelanda, Vélez Sarsfield, Buenos Aires

Terza giornata

Sabato 6 settembre

ore 6:30, Australia v Argentina, Queensland Country Bank Stadium, Townsville

ore 9:05, Nuova Zelanda v Sudafrica, Eden Park, Auckland

Quarta giornata

Sabato 13 settembre

ore 6:00, Australia v Argentina, Allianz Stadium, Sydney

ore 9:05, Nuova Zelanda v Sudafrica, Sky Stadium, Wellington

Quinta giornata

Sabato 27 settembre

ore 7:05, Nuova Zelanda v Australia, Eden Park, Auckland

ore 17:10, Sudafrica v Argentina, Hollywoodbets Kings Park, Durban

Sesta giornata

Sabato 4 ottobre

ore 11:45, Australia v Nuova Zelanda, Optus Stadium, Perth

ore 15:00, Argentina v Sudafrica, Twickenham Stadium, Londra