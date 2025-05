Termina subito il Roland Garros di Luca Nardi. Sconfitta all’esordio con Marozsan

Si ferma subito il cammino di Luca Nardi al Roland Garros. Il tennista marchigiano deve già dire addio a Parigi, dopo la sconfitta al primo turno contro l’ungherese Fabian Marozsan, numero 56 della classifica mondiale. Sicuramente non era stato un sorteggio fortunato per l’azzurro, che ha lottato, però, solamente nel terzo ed ultimo set. Il magiaro, infatti, si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2 6-3 7-6 dopo due ore e quattordici minuti di gioco.

Nardi ha concluso con cinque ace, ma addirittura con otto doppi falli. Sono state ben diciassette le palle break concesse dall’azzurro, che ha vinto il 67% dei punti quando ha servito la prima ed il 48% con la seconda. Marozsan ha terminato il match con 33 vincenti contro i 27 di Narid, che ha commesso ben 45 errori non forzati contro i 36 dell’avversario.

L’azzurro si trova ad affrontare subito quattro palle break nel primo game al servizio, ma riesce ad annullare e restare in partita. Nel sesto game, però, il break arriva con Marozsan che alla quinta occasione strappa la battuta all’avversario. I game consecutivi del magiaro diventano quattro, visto che toglie ancora il servizio nell’ottavo gioco a Nardi e chiude il set sul 6-2.

Nardi ha una palla break in apertura di secondo set, ma non riesce a sfruttarla. L’azzurro ne fronteggia una nel secondo game, ma l’annulla. Il break arriva comunque nel quarto gioco con Marozsan che allunga poi sul 4-1. L’ungherese non concede nulla all’italiano e va a prendersi il secondo set per 6-3.

Dopo aver mancato due palle break ancora in apertura di terzo set, Nardi si trova nuovamente sotto di un break nel settimo gioco. Sembra finita la partita ed invece finalmente c’è una reazione da parte dell’azzurro, che riesce a trovare l’immediato controbreak. Si arriva al tie-break, che viene però dominato da Marozsan per 7-3, con il magiaro che stacca il biglietto per il secondo turno e attende con molta probabilità Carlos Alcaraz.