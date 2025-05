Tentoglou manda un messaggio a Furlani. Scotti vince a Limassol, Fantini riparte con 68, podio di Pieroni

Ricco venerdì di meeting di atletica in giro per tutta Europa, con diversi italiani protagonisti. A Chorzow (Polonia) Sara Fantini ha spedito il martello a 68.25 metri al primo tentativo e ha chiuso la prova al quinto posto in un pomeriggio caratterizzato da basse temperature (circa 12 °C). La Campionessa d’Europa è stata preceduta dalla finlandese Silja Kosonen (73.42), dalle padrone di casa Anita Wlodarczyk (69.91) e Katarzyna Furmanek (68.81), dalla francese Rose Loga (68.27). Nella stessa località va annotata l’ottava piazza di Simone Barontini sugli 800 metri (1:47.60), con la presenza di ben 14 atleti al via.

A Zagabria (Croazia), invece, nell’ambito di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza), Idea Pieroni ha concluso al terzo posto la gara di salto in alto andata in scena al chiuso a causa delle avverse condizioni meteo. L’azzurra ha valicato 1.84 metri alla seconda prova, 1.87 alla terza e 1.90 alla seconda, mentre Asia Tavernini ha terminato in quarta posizione (1.87 al primo colpo) nella gara vinta dalla serba Angelina Topic (1.94) davanti alla giamaicana Lamara Distin (1.92).

A Limassol (Cipro) debutto stagionale vincente per Edoardo Scotti, che si è imposto sui 400 metri con il crono di 45.99. Il carabiniere era alla sua prima uscita stagionale individuale dopo aver corso in staffetta alle World Relays. Gli altri azzurri: Diego Pettorossi settimo sui 200 metri (21.59, 0,3 m/s di vento contrario), Nicolò Giacalone quinto sui 110 ostacoli (14.27), Giorgia Bellinazzi ottava sui 200 metri (24.21, – 0,9 m/s), Nicla Mosetti quinta sui 100 ostacoli (13.76), Serena Troiani quinta sugli 800 metri (2:05.70).

Sempre a Cipro va annotato il balzo del greco Miltiadis Tentoglou: il Campione Olimpico di salto in lungo è atterrato a 8.27 metri e ha spedito un messaggio a Mattia Furlani in vista del duello atteso al Golden Gala il prossimo 6 giugno.