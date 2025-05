Tennistavolo, Mondiali 2025: titolo iridato nel doppio misto per Wang Chuqin e Sun Yingsha a Doha

Primo verdetto alla Lusail Sports Arena di Doha, in Qatar, sede dei Mondiali individuali 2025 di tennistavolo: il titolo iridato nel doppio misto va ai cinesi Wang Chuqin e Sun Yingsha, che regolano i nipponici Maharu Yoshimura e Satsuki Odo con lo score di 3-1 in 40 minuti.

Definite le finali degli altri quattro tabelloni: nel singolare maschile il brasiliano Hugo Calderano elimina il cinese Liang Jingkun per 4-3 dopo una battaglia lunga un’ora ed un quarto, e nell’ultimo atto se la vedrà con l’altro cinese Wang Chuqin, che regola lo svedese Truls Moregard per 4-1 in tre quarti d’ora.

Nel singolare femminile sarà derby cinese tra le prime due teste di serie, dato che nei match del penultimo atto Sun Yingsha supera in 35′ la nipponica Mima Ito per 4-0, stesso score con cui Wang Manyu regola la connazionale Chen Xingtong in 36 minuti.

Nel doppio maschile i taiwanesi Kao Cheng-Jui e Lin Yun-Ju estromettono i transalpini Felix Lebrun ed Alexis Lebrun, sconfitti per 3-1 in 36′, e sfideranno per il titolo i nipponici Hiroto Shinozuka e Shunsuke Togami, che avanzano senza giocare per il forfait dei francesi Florian Bourrassaud ed Esteban Dorr.

Nel doppio femminile la coppia composta dall’austriaca Sofia Polcanova e dalla romena Bernadette Szocs piega le sudcoreane Shin Yubin e Ryu Hanna per 3-2 dopo 42′ di battaglia, e nell’ultimo atto incrocerà le cinesi Wang Manyu e Kuai Man, che liquidano le nipponiche Miwa Harimoto e Miyuu Kihara con un veloce 3-0.

MONDIALI TENNISTAVOLO 2025 – RISULTATI 24 MAGGIO

Doppio misto – Finale

Wang Chuqin / Sun Yingsha (Cina, 2) b. Maharu Yoshimura / Satsuki Odo (Giappone, 16) 3-1 (7, 8, -7, 8)

Singolare maschile – Semifinali

Hugo Calderano (Brasile, 3) b. Liang Jingkun (Cina, 5) 4-3 (13, 7, -8, 8, -3, -7, 9)

Wang Chuqin (Cina, 2) b. Truls Moregard (Svezia, 7) 4-1 (-5, 8, 2, 10, 10)

Singolare femminile – Semifinali

Sun Yingsha (Cina, 1) b. Mima Ito (Giappone, 8) 4-0 (7, 5, 9, 4)

Wang Manyu (Cina, 2) b. Chen Xingtong (Cina, 3) 4-0 (8, 8, 2, 8)

Doppio maschile – Semifinali

Kao Cheng-Jui / Lin Yun-Ju (Cina Taipei, 6) b. Felix Lebrun / Alexis Lebrun (Francia, 1) 3-1 (8, 7, -9, 10)

Hiroto Shinozuka / Shunsuke Togami (Giappone, 2) b. Florian Bourrassaud / Esteban Dorr (Francia, 5) per forfait

Doppio femminile – Semifinali

Sofia Polcanova / Bernadette Szocs (Austria / Romania, 10) b. Shin Yubin / Ryu Hanna (Corea del Sud, 7) 3-2 (5, -8, 8, -9, 9)

Wang Manyu / Kuai Man (Cina, 2) b. Miwa Harimoto / Miyuu Kihara (Giappone, 4) 3-0 (8, 6, 5)