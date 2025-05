Tennistavolo: le teste di serie dettano legge nei singolari, più sorprese nei doppi

Continuano a Doha i Mondiali 2025 di tennistavolo. Dopo l’eliminazione, con tanto onore di Gaia Monfardini nel tabellone del singolare femminile, i colori italiani hanno salutato a tutti i livelli il torneo iridato che nel frattempo prosegue.

Singolare

Nel singolare maschile Shidong Lin, testa di serie numero 1 del seeding, approda ai quarti di finale dove se la vedrà con il connazionale Jingkun Liang (5). Presenti nel tabellone anche il brasiliano Hugo Calderano (3) e l’altro cinese Chuqin Wang (2).

Nel singolare femminile Yingsha Sun (1) è ai quarti di finale, in attesa del match contro la giapponese Satsuki Odo (7). Tutti incroci fra Cina e Giappone:Xingtong Chen (3) vs Hina Hayata (6), Manyu Wang (2) vs Miwa Harimoto (5) e Yidi Wang (4) e Mima Ito (8).

Doppi

I fratelli Lebrun ai quarti di finale del torneo maschile se la vedranno con gli svedesi Falck e Karlsson per un posto in semifinale, dove ad attenderli ci sono gli atleti di Taipei Kao e Lin.

Colpo di scena clamoroso invece al femminile, con le coreane Ryu e Shin (7) che eliminano le nipponiche (teste di serie numero 1) Odo e Yokoi battendole 3-1. Le favorite a questo punto diventano le cinesi Wang e Kuai (teste di serie numero 2), che si giocano un posto in semifinale contro la coppia ispano-rumena formata da Xiao e Diaconu, vera e propria sorpresa della rassegna.

Nel misto, infine, sono ufficiali le semifinali: i giapponesi Yoshimura/Odo (16) contro gli hongkonghesi Wong e Doo (3) e i coreani Lim/Shin (4) contro i cinesi Wang e Sun (2).