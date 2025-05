Tennistavolo, i ranking mondiali aggiornati. Gli azzurri meglio piazzati

Mentre i Mondiali 2025 di tennistavolo sono in corso a Doha, in Qatar, le classifiche planetarie restano un riferimento stabile per una disciplina sempre pronta a mutamenti nelle varie specialità. Dal singolare maschile al doppio misto, passando per il singolare femminile, il doppio maschile ed il doppio femminile, con i pongisti italiani che cercano di trovare una loro posizione in uno sport storicamente dominato dagli asiatici. Andiamo quindi a scoprire la top 10 di ogni specialità, aggiornata al 20 maggio 2025, e quali sono i migliori italiani piazzati in ciascuna di esse.

SINGOLARE MASCHILE

1 – LIN Shidong China 8675 punti

2 – WANG Chuqin China 5275

3 – Hugo CALDERANO Brazil 4575

4 – Tomokazu HARIMOTO Japan 4550

5 – LIANG Jingkun China 3900

6 – Felix LEBRUN France 3220

7 – Truls MOREGARD Sweden 3155

8 – Alexis LEBRUN France 2420

9 – XIANG Peng China 2270

10 – Darko JORGIC Slovenia 2070

154 – John OYEBODE Italy 110

SINGOLARE FEMMINILE

1 – SUN Yingsha China 10250 punti

2 – WANG Manyu China 6065

3 – CHEN Xingtong China 5125

4 – WANG Yidi China 4605

5 – KUAI Man China 4255

6 – Miwa HARIMOTO Japan 3500

7 – Hina HAYATA Japan 2960

8 – Satsuki ODO Japan 2735

9 – Mima ITO Japan 2450

10 – SHIN Yubin Korea Republic 2030

100 – Giorgia PICCOLIN Italy 218

DOPPIO MASCHILE

1 Alexis LEBRUN / Felix LEBRUN (France) 3400

2 Tomokazu HARIMOTO / Sora MATSUSHIMA (Japan) 2500

3 LIANG Jingkun / WANG Chuqin (China) 2280

4 Florian BOURRASSAUD / Esteban DORR (France) 2165

5 Shunsuke TOGAMI / Hiroto SHINOZUKA (Japan) 2034

6 WANG Chuqin / LIN Shidong (China) 2000

7 LIN Gaoyuan / LIN Shidong (China) 1590

8 YUAN Licen / XIANG Peng (China) 1555

9 Manav THAKKAR / Manush SHAH (India) 1505

10 LIM Jonghoon / AN Jaehyun (Korea Republic) 1415

63 Carlo ROSSI / John OYEBODE (Italy) 190

DOPPIO FEMMINILE

1 Satsuki ODO / Sakura YOKOI (Japan) 4115

2 WANG Yidi / SUN Yingsha (China) 2900

3 Hitomi SATO / Honoka HASHIMOTO (Japan) 2855

4 QIAN Tianyi / CHEN Xingtong (China) 2525

5 WANG Manyu / KUAI Man (China) 2175

6 Miyuu KIHARA / Miwa HARIMOTO (Japan) 1735

7 CHENG I-Ching / LI Yu-Jhun (Cina Taipei) 1500

8 Miyu NAGASAKI / Miyuu KIHARA (Japan) 1265

9 ZHU Chengzhu / NG Wing Lam (Hong Kong) 1070

10 Sofia POLCANOVA / Bernadette SZOCS (Austria – Romania) 1060

171 Rachel MORET / Gaia MONFARDINI (Switzerland – Italy) 175

DOPPIO MISTO

1 KUAI Man / LIN Shidong (China) 5848

2 LIM Jonghoon / SHIN Yubin (Korea Republic) 3080

3 WONG Chun Ting / DOO Hoi Kem (Hong Kong) 2645

4 Sora MATSUSHIMA / Miwa HARIMOTO (Japan) 2629

5 Alvaro ROBLES / Maria XIAO (Spain) 2475

6 Kristian KARLSSON / Christina KALLBERG (Sweden) 2295

7 Hina HAYATA / Tomokazu HARIMOTO (Japan) 2290

8 WANG Chuqin / SUN Yingsha (China) 2140

9 LIN Gaoyuan / WANG Yidi (China) 1770

10 RI Jong Sik / KIM Kum Yong (Korea DPR) 1750

83 Gaia MONFARDINI / John OYEBODE (Italy) 133