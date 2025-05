Tennistavolo, Giorgia Piccolin straordinaria nella prima giornata dei Mondiali 2025

Alla Lusail Sports Arena di Doha va in archivio una positiva prima giornata per l’Italia del tennistavolo ai Mondiali 2025, in corso di svolgimento in Qatar. Grande protagonista è stata Giorgia Piccolin: l’azzurra si è infatti portata a casa due match. Il primo da sola, nel tabellone del singolare femminile dove ha sconfitto ai 64esimi di finale 4-0 (11-5, 11-7, 11-6, 11-5) la belga Lilou Massart (n. 199) e si è guadagnata il diritto di sfidare ai 32esimi la taipeana Suh Hyo Won (n. 27).

Il secondo derivante dall’incredibile vittoria nel draw del doppio misto in coppia con Niagol Stoyanov. Nei 32esimi gli alfieri tricolori hanno superato addirittura 3-0 (15-13, 11-7, 13-11) i romeni Eduard Ionescu e Bernadette Szocs, teste di serie numero 12 del torneo iridato (con un primo set assurdo dove gli italiani hanno annullato 9 set point, visto il 4-10 iniziale e poi tre vantaggi nei quali si sono trovati in svantaggio), e ora ai 16esimi se la vedranno o con gli egiziani Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby o con gli australiani Hwan Bae e Constantina Psihogios.

A proposito di singolare femminile, bene anche Gaia Monfardini: la numero 142 del ranking planetario ha infatti superato 4-2 (2-11, 11-8, 11-9, 9-11, 14-12, 11-9) la slovacca Barbora Balazova (n. 130) e nei 32esimi attende la vincente fra la hongkonghese Doo Hoi Kem (n. 39) e la francese Leana Hochart (n. 174), con la prima molto favorita sulla seconda.

Eliminate invece le altre coppie di doppio: al maschile Carlo Rossi e John Oyebode, che hanno ceduto 3-0 (5-11, 7-11, 7-11) ai fortissimi cinesi Lin Gaoyuan e Lin Shidong, nel misto John Oyebode e Gaia Monfardini superati per 3-0 (8-11, 8-11, 10-12) dai croati Ivor Ban e Hana Arapovic.

Domenica saranno di scena Debora Vivarelli nel singolare femminile, che se la vedrà con la romena Elizabeta Samara, e Gaia Monfardini, nel doppio femminile, che con la svizzera Rachel Moret si opporrà alle australiane Jiamuwa Wu e Constantina Psihogios.