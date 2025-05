Tennistavolo: Gaia Monfardini esce con onore ai Mondiali 2025. L’azzurra fa sognare prima di cedere

Finisce tra gli applausi l’avventura iridata di Gaia Monfardini ai Mondiali 2025 di tennistavolo in corso di svolgimento a Doha, in Qatar, eliminata ai 16esimi di finale.

L’azzurra infatti è stata si eliminata dalla fortissima coreana Shin Yubin, n. 10 della classifica mondiale e n. 9 del seeding, ma al termine di una battaglia che l’ha vista dare filo da torcere in tutti i parziali all’asiatica, al netto del 4-1 finale (5-11, 11-8, 9-11, 12-14, 14-16).

Dopo un primo set perso nettamente 5-11, la mantovana reagisce sistemando i conti con un perentorio 11-8. Da quel momento inizia una battaglia di nervi e di tecnica fatta di colpi difensivi, rovesci tagliati e smorzate d’approccio per cercare di prevalere: l’una sull’altra.

Nel terzo parziale Monfardini fa gara di testa: sino all’8-6, quando subisce però il parziale della coreana che si porta sull’8-9. L’azzurra va sul 9-9, ma nella volata con Shin Yubin vince due punti di fila che fanno pendere la bilancia per la giocatrice di Suwon che vince 11-9 e si porta sul 2-1 complessivo.

L’italiana però non molla, anzi. Il duello si fa ancora più intenso: parziali e controparziali. Shin Yubin va sull’8-10, ma Monfardini si dimostra abile nell’annullare due palle set guidando gli scambi. La situazione si ribalta, l’azzurra ha due chance (11-10 e 12-11), senza riuscire però a capitalizzarle: 12-12 e ancora spunto dell’asiatica che chiude, anche con un po’ di fortuna su un nastro, per 14-12.

Si val sull’1-3. Shin Yubin scappa sull’1-5 nella quinta ripresa, ma la lombarda non molla. Pareggio culminato nel 7-7, poi nuovo spunto per il 10-8: due set point per riaprire il match. Monfardini non riesce a capitalizzare. Si va ai vantaggi, arrivano chance di set e match point per l’asiatica, in alternanza. Film già visto ed epilogo identico questa volta sul 14-16.

Shin Yubin fa valere la sua maggiore forza ed esperienza, ma Gaia Monfardini esce con gli applausi della Sports Arena di Doha. Eguagliato il risultato dei 1/16esimi di finale, come ai Mondiali di Durban nel 2023.