Tennistavolo: certezze e sorprese nella giornata che porta alla definizioni delle semifinali

I Mondiali 2025 di tennistavolo volgono, a Doha, verso la loro volata conclusiva. Ogni tabellone ha infatti definito i giocatori e le giocatrici semifinalisti, in tutte e cinque le categorie impegnate sui tavoli qatarioti: dal singolare maschile al doppio misto.

Singolari

Al maschile colpaccio di Jingkun Liang (testa di serie n. 5) che batte 4-3 il connazionale numero uno del mondo e si prende la semifinale, dove sfiderà il brasiliano Hugo Calderano (3). L’altro duello riguarderà, quello che ora diventa il favorito del torneo, ossia l’altro cinese Chuqin Wang (2) che sarà opposto al solido svedese Truls Moregard (7)

La numero uno del mondo, la cinese Yingsha Sun si conquista il pass per le “Magnifiche 4”: fronteggerà la giapponese Mima Ito (8). Nessuna sorpresa nella parte bassa, sempre “Made in China”: numero 2 vs numero 3, ovvero Manyu Wang e Xingtong Chen.

Doppi

I fratelli Lebrun devono superare l’ultimo ostacolo per approdare in finale: la coppia di Taipei formata da Kao e Lin (6). In finale, pronti a giocarsi l’oro, vi saranno i giapponesi – teste di serie numero 2 – Shinozuka e Togami, che hanno rifilato un secco 3-0 all’altra coppia transalpina in tabellone quella costituita da Bourassadu e Dorr (5).

Le coreane Shin e Ruy (7) mandano al tappeto le nipponiche Odo e Yokoi (3-1) ottenendo una clamorosa semifinale, nella quale sfideranno le inattese – per certi versi – Polcanova e Szocs (10 – una austriaca e l’altra romena). Chi vincerà questo incrocio se la vedrà poi contro le vincenti del match fra le giapponesi Harimoto/Kihara (4) e le cinesi Wang/Kuai (2), con quest’ultime, al momento, indicate da tutti come le principali favorite del torneo.

Infine il doppio misto: domani alle 16 si gioca la finalissima per l’oro. Da una parte i giapponesi Yoshimura/Odo (16) e dall’altra i cinesi Wang e Sun (2). Cinesi favoriti, ma attenzione ai nipponici che durante il loro percorso hanno soverchiato i pronostici più e più volte.