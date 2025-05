Tennistavolo: ai Mondiali fuori Piccolin in singolare e in doppio e anche Monfardini

Un “Lunedì nero” quello dell’Italia ai Mondiali 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Doha. All’interno della Lusail Sports Arena infatti, i colori azzurri hanno dovuto registrare una serie di eliminazioni.

Protagonista, suo malgrado, Giorgia Piccolin: la pongista di Bolzano infatti ha dovuto cedere il passo sia nel singolare femminile, nel match dei 32esimi di finale contro la solidissima taiwanese Suh Hyo Won (n. 27), n. 17 del seeding che si è imposta 4-1 (6-11, 12-10, 8-11, 4-11, 8-11), sia nel doppio misto in coppia con Niagol Stoyanov, in un incontro che li ha visti capitolare nei sedicesimi di finale 3-1 (7-11, 11-6, 7-11, 10-12) nel testa a testa con gli egiziani Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Notizie non positive anche da Gaia Monfardini: la “figlia d’arte”, in coppia con la svizzera Rachel Moret, ha visto le fortissime taiwanesi Cheng I-Ching e Li Yu-Jhun (teste di serie numero 5 del tabellone) imporsi 3-1 (7-11, 12-10, 5-11, 5-11) in un duello che ha avuto vita nei primi due parziali, prima della capitolazione del duo italo-svizzero.

Domani, nei 32esimi di finale del torneo di singolare femminile, a proposito di Gaia Monfardini, altra sfida proibitiva. L’italiana infatti sarà chiamata a fronteggiare la hongkonghese Doo Hoi Kem (n. 39 del ranking planetario), n, 28 del tabellone.