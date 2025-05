Tennis, tutti gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA della settimana 19-25 maggio

Nel corso della prossima settimana cambia radicalmente il discorso legato ai giocatori italiani impegnati nei vari tornei ATP/WTA. Una settimana, questa, che porterà direttamente verso l’inizio del Roland Garros, del quale saranno anche in corso le qualificazioni. Ma andiamo un po’ più nel dettaglio.

All’ATP 500 di Amburgo, dopo una discreta moria di giocatori (Jannik Sinner e Lorenzo Musetti compresi) causata da Roma e dalla vicinanza con lo Slam parigino, è Flavio Cobolli che rappresenterà il nostro Paese assieme a Luciano Darderi, mentre nel tabellone di doppio cercano di ritrovare fiducia assieme Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Sempre in campo maschile, ma a Ginevra, in campo Matteo Arnaldi, che è finito dalla parte di tabellone di Novak Djokovic. Uscito nelle qualificazioni Enrico Dalla Valle, non vi sono presenze azzurre in doppio.

Al WTA 500 di Strasburgo Italia fuori dai radar sia in singolare che in doppio, nonché nelle qualificazioni. A Rabat, invece, situazione del tutto diversa: in singolare al via Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, mentre nel tabellone cadetto ci sarà il derby tra Tatiana Pieri e Nicole Fossa Huergo (al via anche in doppio) per il tabellone principale, nonché anche il tentativo di Camilla Rosatello. Quest’ultima farà coppia in doppio con Angelica Moratelli.

Capitolo qualificazioni del Roland Garros: l’Italia presenta Lucrezia Stefanini, Sara Errani (sarà l’ultima volta in singolare, con buone probabilità) e poi spera di avere Giorgia Pedone, anche se non è facile essendo fuori di nove. Questo tra le donne. Tra gli uomini, invece, troviamo Fabio Fognini, Stefano Napolitano, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Federico Arnaboldi. Fuori di quattro Andrea Pellegrino.