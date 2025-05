Tennistavolo, assegnati tutti i titoli agli Europei Under 21

I Campionati Europei Under 21 di tennistavolo 2025 si sono conclusi a Bratislava: ecco come sono andate le cose in Slovacchia nella manifestazione continentale giovanile.

Singolari

A prendersi il titolo sono il 17enne francese Flavien Cotono e la 18enne gallese Anna Hursey. Il transalpino si è imposto nella finalissima battendo 4-3 (16-18, 8-11, 11-1, 11-3, 11-7, 6-11, 11-9) il romeno Iulian Chirita, la britannica, invece, giustiziera dell’azzurra Nicole Arlia nei quarti di finale, si è messa l’oro al collo battendo 4-1 (11-8, 11-6, 10-12, 12-10, 11-9) l’ucraina, campionessa in carica, Veronika Matiunina.

Doppi

Al maschile successo dei romeni Eduard Ionescu e Darius Movileanu che hanno regolato 3-1 (11-6, 11-5, 9-11, 11-6) il teutonico André Bertelsmeier ed il lusitano Tiago Abiudun. La gallese Anna Hursey e la tedesca Mia Griesel si impongono al femminile, superando nettamente 3-0 (11-7, 11-9, 11-4) le romene Elena Zaharia e Bianca Mei Rosu. A proposito di Romania, trionfo nel misto per Darius Movileanu ed Elena Zaharia: i due sono stati capaci di spuntarla 3-2 (9-11, 11-8, 11-9, 11-13, 11-5) sui tedeschi Wim Verdonschot e Josephina Neumann.