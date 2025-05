Tennis, Nick Kyrgios rinuncia anche al Roland Garros. Tornerà sull’erba di Stoccarda

Nick Kyrgios continua a far parlare soprattutto fuori dal campo da tennis e probabilmente lo farà ancora per qualche settimana, visto che l’australiano ha annunciato che non giocherà il Roland Garros 2025. Kyrgios ha deciso di saltare il secondo Slam della stagione, rinunciando così per quest’anno alla stagione sulla terra rossa e farà il suo ritorno sull’erba.

L’australiano, infatti, tornerà a giocare a Stoccarda, uno dei tornei di preparazione a Wimbledon. Si tratta di un ATP 250, che si disputerà dal 9 al 15 giugno, con Kyrgios che ha preferito rinunciare alla terra per concentrare completamente le sue forze sull’erba, da sempre la superficie dove ha ottenuto i migliori successi.

Wimbledon è chiaramente il grande obiettivo per il tennista di Canberra, che sta cercando di tornare nuovamente protagonista dopo anni ormai passati più in infermeria che sul campo da gioco. Kyrgios è sprofondato in classifica mondiale al numero 633 e usufruirà del ranking protetto per essere ammesso direttamente in tabellone.

Kyrgios non gioca una partita ufficiale dal secondo turno del Masters 1000 di Miami, dove è stato sconfitto dal russo Karen Khachanov in due set (7-6 6-0). Sul cemento della Florida, l’australiano ha ottenuto anche l’unica vittoria del suo 2025, battendo in tre set l’americano Mackenzie McDonald in rimonta.