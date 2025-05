Tatiana Pieri ci va vicina, ma cede ad Ajla Tomljanovic negli ottavi di finale a Rabat

Dopo aver conquistato la prima vittoria a livello WTA, Tatiana Pieri è andata vicina a una replica nel torneo a Rabat. Sulla terra rossa marocchina l’azzurra (n.377 del ranking) ha ceduto all’australiana Ajla Tomljianovic (n.79 del ranking) col punteggio di 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Un peccato per la tennista nostrana, avanti di un break nell’ultimo parziale, ma poi non in grado di completare vittoriosamente. Resta chiaramente la bontà del percorso in questo evento per lei.

Nel primo set entrambe sono maggiormente efficaci in risposta che al servizio: Pieri perde il turno in battuta in apertura, ma recupera immediatamente nel gioco successivo. Le occasioni ci sono da una parte e dall’altra. L’australiana rischia maggiormente, mentre l’azzurra prova con la sua regolarità a imbrigliare l’avversaria. Significativo quanto accaduto nel nono gioco, con Tatiana in grado di salvare ben otto palle break. Nel decimo, poi, la quarta palla set è quella buona per concludere sul 6-4.

Nel secondo set Tomljamovic trova con maggior costanza il campo e la propria varietà nei colpi le consente di involarsi sul 4-1 (doppio break), cancellando una chance del contro-break a Pieri nel quarto game. L’azzurra ottiene il parziale contro-break nel sesto gioco, ma il servizio non la supporta e il 6-2 è la logica conseguenza in favore dell’aussie.

Nel terzo set Tatiana subisce il break in apertura, ma poi va in serie: 4 game di fila conquistati dalla giocatrice nostrana e 4-1 in un amen. Sfortunatamente, la luce dal sesto gioco si spegne, complica una battuta troppo poco efficace. L’australiana ristabilisce i valori sul campo, spuntandola sul 6-4.