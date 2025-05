Taekwondo, stop agli ottavi per Cazzato ai Mondiali cadetti. Buone prestazioni per gli azzurrini

Buon lavoro dei piccoli azzurri impegnati a Fujairah, città degli Emirati Arabi Uniti che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, categoria cadetti. Malgrado nella giornata odierna non siano arrivati piazzamenti di vertice, i nostri talenti hanno tutti ben figurato, accumulando confronti ed esperienza in attesa dei prossimi eventi.

Nella categoria -45 kg maschile, Filippo Roveretto ha salutato la competizione ai trentaduesimi di finale dopo aver perso il confronto con il greco Filippos Kordas, il quale ha superato l’azzurro per 0-2 (1-4, 13-17). Nella prova dedicata alla -47 kg femminile invece Rebecca Giordano, dopo aver battuto la brasiliana Ribeiro Limeira per 2-0 (9-6, 8-5), è stata fermata ai sedicesimi dall’iraniana Sara Lifti per 0-2 (5-5, 10-18).

Cammino speculare quello di Noemi Cazzato, atleta in forza nella -51 kg femminile, abile a superare ai sedicesimi Elsayed Abdelhady per 2-0 (8-6, 3-3), cedendo poi il passo alla lusitana Melinda Carrera per 1-2 (0-8, 6-3, 4-5). Out ai sedicesimi pure Rosario Zervo, eliminato per 0-2 dall’ellenico Nikolaos Kiosses per 0-2 (5-9, 2-11). Domani, martedì 13 maggio, saliranno sul tatami Maria Vittoria Rosato (-41 kg femminile), Roberta Rossini (+59 kg femminile), Tommaso Fossaceca (-53 kg maschile) ed Alessio Rossetti (-65 kg maschile).