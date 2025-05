Taekwondo, azzurrini fuori dal podio nell’ultima giornata dei Mondiali Cadetti

Si interrompe prima dei quarti di finale il percorso degli azzurrini impegnati oggi nella quinta e ultima giornata dei Campionati Mondiali Cadetti 2025 di taekwondo, in corso di svolgimento a Fujairah (Emirati Arabi Uniti). La spedizione italiana chiude dunque la rassegna iridata giovanile con un bottino complessivo di due medaglie d’argento ottenute nel day-1 da Malak El Koudri (-44 kg) e Azzurra D’Alessandro (-29 kg).

Ginevra Resta è stata in ordine cronologico l’ultima azzurra a venire eliminata, subendo la rimonta dell’iraniana Kiana Shafieefard (6-3 / 0-2 / 11-15) e perdendo agli ottavi nella categoria -37 kg dopo aver battuto al debutto la giapponese Mea Notani in due round (9-0 / 4-4). Fuori agli ottavi anche Gianfilippo Bellino nella -41 kg contro l’iraniano Kiarash Abootaleb Tehrani (8-10 / 10-12) dopo aver superato i primi due turni.

Ko all’esordio nel torneo invece per Salvatore Illiano (-57 kg) ed Eli Kopliku (-59 kg), che hanno pagato dazio ai sedicesimi di finale rispettivamente contro il giapponese Koga Watanabe in tre round ( 3-5 / 9-8 / 2-15) e contro l’iraniana Ghazal Kabousi in due riprese (0-13 / 0-13).