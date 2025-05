Tabellone WTA Rabat 2025: Bronzetti e Cocciaretto al via verso il Roland Garros

Ha cambiato tante volte sede, il torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco. Intitolato al nome della principessa Lalla Meryem, tuttora vivente, l’evento ha iniziato il proprio viaggio da Casablanca (2001-2004), per poi spostarsi a Rabat (2005-2006), Fez (2007-2012), Marrakech (2013-2015) e poi di nuovo Rabat (2016-oggi). Italiane vincitrici: Rita Grande nel 2003, Alberta Brianti nel 2011, Francesca Schiavone nel 2013, Martina Trevisan nel 2022, Lucia Bronzetti nel 2023. In pratica, le azzurre hanno vinto in ogni città.

Al via ci sarà proprio Bronzetti, opposta alla turca Zeynep Sonmez nella parte bassa del tabellone. Non un sorteggio felicissimo, anche perché Sonmez un anno fa l’ha sconfitta nell’unico precedente a Parma, e c’è anche da rimarcare come sulla strada ci siano Sevastova e Siniakova, con l’una che dipende dalle proprie lune e l’altra che dagli ottavi di Indian Wells ha combinato poco.

Elisabetta Cocciaretto, invece, pesca la colombiana Camila Osorio. Sarebbe un buon accoppiamento se non fosse per tre ordini di motivi: la marchigiana è nella fase più complessa della carriera, con pochissima fiducia, mentre la colombiana ha giocato bene nel 2025, anche se non nell’ultimo mese. Una cosa cui può aggrapparsi l’italiana è il 2-0 nei precedenti.

Ci sarà almeno un’altra azzurra in tabellone, poiché nelle qualificazioni c’è il derby di secondo turno tra Tatiana Pieri e Nicole Fossa Huergo, ma la possibilità di entrare ce l’ha anche Camilla Rosatello. Testa di serie numero 1 doveva essere l’armena Elina Avanesyan, che però ha dato forfait a tabellone già compilato, come anche la francese Varvara Gracheva.

TABELLONE WTA 250 RABAT 2025

Bouzas Maneiro (ESP) [10]-Grabher (AUT)

Qualificata/Lucky Loser-El Aouni (MAR) [WC]

Qualificata/Lucky Loser-Martinez Cirez (ESP)

Tomljanovic (AUS)-Tomova (BUL) [5]

Li (USA) [4]-Qualificata/Lucky Loser

Baptiste (USA)-Qualificata/Lucky Loser

Konjuh (CRO) [PR]-Joint (AUS)

Qualificata/Lucky Loser-Volynets (USA) [9]

Siniakova (CZE) [6]-Bolsova (ESP) [PR]

Cristian (ROU-Kotliar (UKR) [WC]

Sevastova (LAT) [WC]-Kabbaj (MAR) [WC]

Sonmez (TUR)-Bronzetti (ITA) [3]

Sherif (EGY) [7]-Rus (NED)

Mateas (USA)-Qualificata/Lucky Loser

Rakhimova-Teichmann (SUI)

Cocciaretto (ITA)-Osorio (COL) [2]