Tabellone qualificazioni maschili Roland Garros 2025: Fognini e Gigante tra i 5 azzurri al via

Sorteggiato poco fa il tabellone di qualificazione del Roland Garros 2025: ci sono cinque italiani al via per tentare di unirsi ai 10 che già riempiono il tabellone principale dello Slam parigino. Gioventù ed esperienza si fondono in quello che si va a vedere nelle righe che seguono.

Per Federico Arnaboldi subito impegno complicato, e anche abbastanza assurdo per coincidenza, perché il taiwanese Chun-Hsin Tseng l’aveva già trovato nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open (perse 6-2 6-4). In generale non uno spot facile per lui.

Fabio Fognini appare ormai agli ultimi sgoccioli, e non è propriamente la sua versione 2024 quella che arriva per l’ultima volta al Bois de Boulogne. In condizioni normali il ligure sarebbe favorito con l’americano Nicolas Moreno de Alboran e nello spot, ma queste non sono le condizioni di un tempo.

Stefano Napolitano, entrato in tabellone grazie al ranking protetto, sfiderà l’americano Colton Smith, il che non è poi un gran male in fatto di rosso anche se i nomi successivi sono complicati: Daniel di base, come anche Eubanks, e Nagal sul rosso.

Chi ci può provare, per stato di forma recente, è Matteo Gigante, opposto subito al numero 21 del seeding, lo svizzero Jerome Kym, suoi quasi coetaneo e con cui ha giocato due volte nel 2024 (1-1 nei precedenti). Potrebbe essere un percorso di buon livello quello del capitolino: ostacoli impossibili non ce ne sono.

Risale invece a un paio d’anni fa l’unico confronto tra Giulio Zeppieri e il britannico Jan Choinski, con vittoria da parte del laziale che si trova nello stesso spot dello spagnolo Martin Landaluce, anche se all’apparenza si tratta di una zona molto aperta per il posto in main draw.

QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS 2025: SPOT DEGLI ITALIANI

Tseng (TPE) [4]-Arnaboldi (ITA)

Mmoh (USA)-Hemery (FRA)

Marterer (GER)-Butvilas (LTU)

Bouquier (FRA)-Coria (ARG) [30]

Fognini (ITA) [7]-Moreno de Alboran (USA)

den Ouden (NED)-Klein (SVK)

Rodesch (LUX)-Blanchet (FRA)

Garin (CHI)-Mayot (FRA) [32]

Eubanks (USA) [9]-Rodionov (AUT)

Krueger (USA)-Nagal (IND)

Smith (USA)-Napolitano (ITA) [PR]

Jacquet (FRA)-Daniel (JPN) [27]

Moller (DEN) [10]-Bagnis (ARG)

Shimizu (JPN)-Coppejans (BEL)

Zhukayev (KAZ)-Svajda (USA)

Gigante (ITA)-Kym (SUI) [21]

Spizzirri (USA) [15]-Grenier (FRA)

Zeppieri (ITA)-Choinski (GBR)

Landaluce (ESP)-M. Dellien (BOL)

Malige (FRA) [WC]-Gomez (ARG) [29]