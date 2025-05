Tabellone qualificazioni femminili Roland Garros 2025: Errani, Brancaccio e Stefanini alla ricerca del main draw

Sorteggiato il tabellone di qualificazione per quel che riguarda le donne al Roland Garros. Sono tre le italiane che tenteranno di approdare nel tabellone principale dello Slam parigino, anche se all’atto pratico potranno accedere solo in due (verosimilmente), poiché in due si trovano nello stesso spot.

Il terzo spicchio, infatti, comprende sia Lucrezia Stefanini che Nuria Brancaccio. Per la prima c’è il confronto con la francese Manon Leonard, mai affrontata fino a questo momento, mentre per la seconda c’è l’olandese Arianne Hartono, giocatrice sostanzialmente cittadina del mondo, dato che è di origini indonesiane e cinesi.

Per Sara Errani, invece, zona con alcuni nomi noti a partire dal primo toccatole in sorte, la tedesca Jule Niemeier. Che, va detto, non ha mai affrontato in quella che è una carriera ormai vicinissima al suo termine in singolare.

Se confermerà quanto dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta con Naomi Osaka a Roma, infatti, le qualificazioni parigine vedranno la sua ultima apparizione in solitaria (c’è da dire, comunque, che ha detto “probabilmente”, quindi non è detto che la questione sia ancora necessariamente in questi termini).

TABELLONE QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS 2025: SPOT ITALIANE

Sasnovich [3]-Prozorova

Leonard (FRA)-Stefanini (ITA)

Hartono (NED)-Brancaccio (ITA)

Erjavec (SLO)-Semenistaja (LAT) [21]

Ito (JPN) [4]-Marcinko (CRO)

Naef (SUI)-Garland (TPE)

Efremova (FRA) [WC]-Friedsam (GER)

Errani (ITA)-Niemeier (GER) [19]