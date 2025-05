Tabellone ATP Ginevra 2025: Matteo Arnaldi di nuovo dalle parti di Djokovic

Tornato a giocarsi nel 2015 dopo una lunghissima assenza, il torneo ATP 250 di Ginevra è ormai un appuntamento fisso della settimana pre-Roland Garros. Ed è assurto a un certo tipo di fama dopo che per il secondo anno consecutivo Novak Djokovic ha optato per la partecipazione all’evento svizzero, nel quale uscì in semifinale un anno fa.

Sulla sua strada, tra gli altri, c’è però qualcuno che molto di recente lo ha sconfitto: il suo ultimo avversario in un torneo ATP, Matteo Arnaldi, che si è imposto nelle particolari condizioni di Madrid. E colui che lo ha battuto un anno fa, il ceco Tomas Machac, è di nuovo nel suo lato di semifinale. Un po’ come dire che la fortuna non è dalla parte del serbo.

Dall’altro lato di tabellone ultimi preparativi per Taylor Fritz, anche se bisogna rimarcare come la terra non abbia i crismi dell’essere la sua superficie. Possibile un quarto di spessore contro Hubert Hurkacz, e in questo senso va detto che finalmente dal polacco si sono visti segnali positivi con i quarti di Roma. Primi turno da non perdere: Borges-Michelsen e Nishikori-Tien.

Si è presentato un unico italiano nelle qualificazioni: Enrico Dalla Valle non è però stato particolarmente fortunato, dato che ha pescato il gigante USA Reilly Opelka. L’anno scorso Flavio Cobolli, che nel 2025 non partecipa, era arrivato in semifinale sfiorando il successo con il futuro vincitore, il norvegese Casper Ruud.

TABELLONE ATP 250 GINEVRA 2025

Fritz (USA) [1]-Bye

Munar (ESP)-Halys FRA)

Rinderknech (FRA)-Kecmanovic (SRB)

Cazaux (FRA) [WC]-Hurkacz (POL) [6]

Khachanov [4]-Bye

Nishikori (JPN)-Tien (USA)

Qualificato-Qualificato

Borges (POR)-Michelsen (USA) [7]

Popyrin (AUS) [5]-Jarry (CHI)

Lajovic (SRB) [WC]-Fearnley (GBR)

Qualificato-Stricker (SUI) [WC]

Bye-Machac (CZE) [3]

Arnaldi (ITA) [8]-Gaston (FRA)

Qualificato-Marozsan (HUN)

Fucsovics (HUN)-Bergs (BEL)

Bye-Djokovic (SRB) [2]