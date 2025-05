Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. A Most, in Cechia, riparte il confronto tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Un piccolo assaggio in vista di quanto accadrà nel fine-settimana c’è stato e il turco, in sella alla BMW, ha firmato il miglior tempo di 1’31.687.

Brillante Toprak alla guida della M1000RR e unico a infrangere il muro dell’1’32. Alle sue spalle troviamo la pattuglia Ducati con Danilo Petrucci in seconda posizione a 0.544, precedendo lo spagnolo Alvaro Bautista (+0.793), il britannico Sam Lowes (+0.819) e Bulega, distanziato di 0.879 dalla vetta.

Il leader della classifica mondiale è stato vittima di una caduta nella serie di curve 6-7 a circa 15′ dalla fine del turno, trasportato al centro medico per controlli. Un brutto highside e ricaduta pesante sulla ghiaia per lui. Si spera che non ci siano problemi importanti. Libere 1 in cui anche l’altra M1000RR dell’olandese Michael van der Mark non si è comportata male, visto il sesto tempo a 0.922. Certo, Razgatlioglu ha alzato di tanto l’asticella.

In casa Italia, da considerare l’ottavo tempo di Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.071, il 13° di Alex Bassani (bimota) a 1.439 e il 16° di Yari Montella (Ducati) a 1.945, mentre Andrea Iannone ha concluso in ultima posizione, anch’egli caduto nel corso della FP1.

CLASSIFICA FP1 GP CECHIA SUPERBIKE 2025

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 1’31.687 20 292 1’31.687

2 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’32.241 +0.554 18 298 1’32.241

3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’32.480 +0.793 19 299 1’32.480

4 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’32.506 +0.819 19 291 1’32.506

5 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’32.566 +0.879 9 292 296 1’32.566

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’32.609 +0.922 15 297 1’32.609

7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’32.635 +0.948 14 290 1’32.635

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’32.758 +1.071 18 289 290 1’32.758

9 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 1’32.781 +1.094 20 292 1’32.781

10 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 1’32.860 +1.173 18 292 1’32.860

11 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’33.024 +1.337 21 293 1’33.024

12 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 1’33.124 +1.437 20 296 1’33.124

13 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1’33.126 +1.439 15 287 1’33.126

14 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 1’33.221 +1.534 18 294 1’33.221

15 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 1’33.391 +1.704 17 294 1’33.391

16 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 1’33.632 +1.945 19 294 1’33.632

17 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’33.890 +2.203 18 286 1’33.890

18 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’34.009 +2.322 6 286 293 1’34.009

19 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’34.072 +2.385 20 289 1’34.072

20 53 RABAT Tito Yamaha YZF R1 1’35.124 +3.437 22 287 1’35.124

21 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’36.344 +4.657 1 283 284 1’36.344

22 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 1’38.160 +6.473 21 283 1’38.160

23 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’39.699 +8.012 4 289 296 1’39.699