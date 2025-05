Superbike, Toprak Razgatlioglu è un fulmine e centra la Superpole a Most davanti a Bulega e Petrucci

Toprak Razgatlioglu ha conquistato la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Sul tracciato di Most la Superpole ha visto svettare il portacolori della BMW che ha confermato quanto fatto vedere anche nella giornata di ieri, con il turco che proverà a fare la voce grossa anche nelle tre manche in programma, per ridurre il gap in classifica generale su un acciaccato Nicolò Bulega.

Toprak Razgatlioglu (BMW) ha chiuso con il tempo di 1:30.397 ma, proprio sotto la bandiera a scacchia, era scesa fino ad uno stratosferico 1:29.799, cancellato poi dalla direzione gara. Alle sue spalle, nemmeno a dirlo, troviamo il suo grande rivale Nicolò Bulega (Ducati) che nonostante i dolori dopo la caduta di ieri, si ferma a soli 33 millesimi dal turco, quindi completa la prima fila Danilo Petrucci (Ducati) terzo a 239.

Quarta posizione per il britannico Alex Lowes (bimota) a 382, quinta per lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 411, mentre è sesto l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 476. Settima posizione per Yari Montella (Ducati) a 546, quindi ottava per lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 557, con il britannico Sam Lowes (Ducati) nono a 566, mentre completa la top10 Alvaro Bautista (Ducati) a 577.

Gli altri italiani: si piazza in 11a posizione Andrea Locatelli (Yamaha) a 657 millesimi, davanti ad Axel Bassani (Bimota) 12° a 780. Non va oltre la 14a posizione, invece, Jonathan Rea (Yamaha) a 1.039. Ora tutta la concentrazione si sposterà in direzione di Gara-1 che prenderà il via alle ore 14.00 e metterà in palio i primi punti del weekend ceco. Domani, come al solito, Superpole Race e Gara-2.