Superbike: Razgatlioglu domina la seconda sessione di libere a Most. Quarto Bulega

Si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu la seconda sessione di prove libere valida per il GP della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike, in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Most.

Nello specifico il turco in sella alla BMW, già leader della Fp1, ha fermato il cronometro a 1:31.318, precedendo di 0.224 Sam Lowes (Ducati), piazzatasi al secondo posto con uno scarto di +0.289 precedendo il fratello Alex Loews (Kawasaki), terzo a 0.289.

Bene poi Nicolò Bulega (Ducati), in scia del diretto rivale per il titolo e quarto a 0.375, precedendo il compagno di squadra Alvaro Bautista, quinto a 0.403. Da segnalare poi la sesta piazza raccolta da Danilo Petrucci (Ducati) a 0.409 e la settima di Axel Bassani (bimota KB998) a 0.420. In top 10 poi Andrea Locatelli (Yamaha), a +0.581, mentre l’ultimo italiano in lizza, Yari Montella, si è dovuto accontentare della diciassettesima moneta a 1.277. Non ha terminato invece la sessione Andrea Iannone. Domani, sabato 17 maggio, si disputeranno la SuperPole e, nel primo pomeriggio, gara-1.