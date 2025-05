Superbike oggi, GP Cechia 2025: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 18 maggio, si concluderà il week end di Most (Cechia), quinta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito ceco, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e Gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Il turco Toprak Razgatlioglu vuol concludere il proprio week end perfetto, dopo aver conquistato la pole-position e vinto la prima manche. Il layout si adatta in particolar modo alle caratteristiche di guida dell’alfiere della BMW, desideroso di recuperare punti nei confronti del leader del campionato, Nicolò Bulega (Ducati), giunto secondo ieri in Gara-1.

Sono 29 i punti di margine dell’emiliano, che in questo fine-settimana deve stringere i denti in tutti i sensi. La brutta caduta nella FP1 ha avuto delle conseguenze nel proprio fisico e, per questo, aver conquistato la piazza d’onore ieri è positivo. Vedremo cosa Bulega saprà ottenere quest’oggi, dando attenzione anche a quanto potranno fare altri piloti come Danilo Petrucci e lo spagnolo Alvaro Bautista, sempre in sella alla Panigale.

Il round domenicale di Superbike a Most (Cechia), quinto round del Mondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208), su Sky Sport Uno (201) solo per Gara-2; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta la Superpole Race e la differita di Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 18 maggio

09.00 Superbike, warm-up a Most (Cechia) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Superbike, Superpole Race a Most (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

14.00 Superbike, Gara-2 Most (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP CECHIA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per intera programmazione, Sky Sport Uno (201) solo per Gara-2; TV8 trasmetterà in chiaro in diretta la Superpole Race, in differita alle 18.00 Gara-2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro in diretta la Superpole Race, in differita alle 18.00 Gara-2.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

11.00 Superbike, Superpole Race a Most (Cechia) – Diretta tv in chiaro.

18.00 Superbike, Gara-2 Most (Cechia) – Differita tv in chiaro.