Superbike oggi, GP Cechia 2025: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 17 maggio, seconda giornata del week end di Most, quinta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito ceco i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Una prima giornata di libere rilevante per le cadute che ci sono state. Andrea Iannone è stato dichiarato unfit dopo il crash della FP1 e per questo sarà costretto a saltare l’intero fine-settimana. Incidente anche per il leader della classifica mondiale, Nicolò Bulega. Un brutto highside per l’emiliano, che però stringendo i denti correrà, dovendo però sopportare il dolore.

Ne potrebbe approfittare il turco Toprak Razgatlıoğlu, che in sella alla BMW ha fatto vedere una grande velocità nel primo giorno. Molto abile il campione del mondo in carica nell’interpretazione del particolare layout. Vedremo se questa tendenza si replicherà o se Bulega saprà contrastarlo in qualche modo.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Most sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport Uno (201) si potrà seguire solo Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta solo della prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 17 maggio

PROGRAMMA GP CECHIA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 17 maggio

