Superbike oggi, GP Cechia 2025: orari prove libere, tv, programma, streaming

Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale superbike 2025. Scatta un weekend di capitale importante per l’intera stagione. Il campionato dedicato alle moto derivate di serie vuole capire come si svilupperà la propria classifica.

Arriviamo sul tracciato di Most, infatti, con Nicolò Bulega ancora al comando con 198 punti con 34 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, mentre al terzo posto troviamo Alvaro Bautista con 125, davanti ad Andrea Locatelli con 118 e Danilo Petrucci quinto con 107.

La giornata sulla pista della Repubblica Ceca prenderà il via alle ore 10.35 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, quindi si tornerà in azione alle ore 15.00 per altri 45 minuti di lavoro in pista che inizieranno a darci un quadro della situazione più chiara e precisa sui valori in pista. Nicolò Bulega vuole proseguire sulla scia di Cremona, Toprak Razgatlioglu vuole rispondere, mentre Alvaro Bautista e tutti gli altri vogliono inserirsi nel duello.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio della Cechia sarà visibile in diretta esclusiva da Sky Sport. Il canale Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà le due sessioni di prove libere in direttaa. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le sessioni, nemmeno in differita.

PROGRAMMA GP CECHIA SUPERBIKE 2025

Venerdì 16 maggio

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP CECHIA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING