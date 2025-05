Superbike, Nicolò Bulega: “Ho provato a stare davanti, devo essere orgoglioso dopo la caduta di ieri”

Nicolò Bulega ha concluso al secondo posto al gara-1 del GP di Cechia, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Most. Il centauro della Ducati è scattato bene dalla griglia di partenza ed è riuscito a superare la prima curva al comando, ha mantenuto la posizione per quattro giri ma poi il turco Toprak Razgatlioglu lo ha sopravanzato e ha preso il largo, imponendosi con sei secondi di vantaggio.

Il pilota italiano ha faticato dal punto di vista fisico a causa della caduta avvenuta ieri nelle prove libere, ma ha conservato brillantemente la seconda piazza e ha così perso soltanto cinque punti nei confronti del centauro anatolico in sella alla BMW. L’azzurro resta così al comando della classifica generale con 29 lunghezze di vantaggio nei confronti del rivale, domani si ritornerà in pista per la Superpole Race e gara-2.

Nicolò Bulega ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “Ho cercato di stare davanti all’inizio, ma Toprak mi ha passato e dopo poche curve ho capito che ne aveva di più in tasca. Il secondo posto è un ottimo risultato, dopo la caduta di eri non era facile finire la gara di oggi e devo essere orgoglioso di quello che ho fatto“.