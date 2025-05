Superbike, Nicolò Bulega: “Era importante vincere gara-2 a Most, dopo l’incidente nella FP1”

Un fantastico Nicolò Bulega è andato a prendersi la vittoria in gara-2 del round in Cechia del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato di Most, il pilota emiliano della Ducati ha voluto dare una risposta a Toprak Razgatlioglu (BMW), precedendo in un arrivo allo sprint incredibile.

Il turco, infatti, sembrava aver chiuso la partita, dopo aver conquistato in questo fine-settimana, la Superpole, gara-1 e la Superpole Race. Bulega però non si è arreso e ha trovato la maniera di battere il rivale diretto in campionato, nonostante gli acciacchi della caduta in FP1.

“È stato un week end di alti e bassi. La caduta, chiaramente, non ha aiutato, ma siamo riusciti a crescere turno dopo turno e sono stato in grado di guidare la moto come io volevo“, le parole del centauro nostrano poco dopo gara-2. “Era importante vincere qui, davanti a Toprak, perché questo layout un po’ come Cremona non si addice particolarmente al mio stile di guida. Per questo, il successo è ancora più importante“, ha concluso.

Con questo risultato Nicolò guida con 252 punti e 31 di margine su Razgatlioglu e dà un bel segnale in chiave Mondiale.