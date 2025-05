Superbike, GP Cechia 2025: programma, orari, tv, streaming

Torna in azione il Mondiale superbike 2025 e lo fa con una tappa di estrema importanza. Dopo quanto visto a Cremona, infatti, la classifica generale potrebbe prendere una direzione ben precisa e il Gran Premio della Cechia, quinto appuntamento della stagione 2025, potrebbe essere fondamentale da questo punto di vista.

Arriviamo sul tracciato di Most, infatti, con Nicolò Bulega ancora al comando con 198 punti con 34 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, mentre al terzo posto troviamo Alvaro Bautista con 125, davanti ad Andrea Locatelli con 118 e Danilo Petrucci quinto con 107.

Nicolò Bulega, dopo la tripletta del Gran Premio d’Italia, ha dimostrato di essersi ampiamente rifatto dopo la doppia beffa di Assen e cercherà in tutti i modi di ribadirlo anche a Most, per scavare un solco importante sugli inseguitori e mettere in chiaro come sia lui il grande candidato al titolo iridato.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio della Cechia sarà visibile in diretta esclusiva da Sky Sport. Il canale Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà il weekend nella sua interezza, fatta eccezione per FP3 e warm-up. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili superpole e tre gare in differita. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle fasi clou.

PROGRAMMA GP CECHIA SUPERBIKE 2025

Venerdì 16 maggio

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 17 maggio

Ore 09.00-09.20 Prove libere 3

Ore 11.00-11.15 Superpole

Ore 14.00 Gara-1

Domenica 18 maggio

Ore 09.00-09.10 Warm-up

Ore 11.00 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-2