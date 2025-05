Superbike. Bulega in Cechia proverà la fuga, mentre Razgatlioglu cercherà di rintuzzare

Il quinto dei dodici round del Mondiale Superbike 2025 si disputerà a Most, in Cechia, nel weekend del 17-18 maggio. Verosimilmente, le gare programmate nell’autodromo edificato a nord-ovest di Praga, non lontano dal confine con la Germania, diranno se la lotta per il titolo iridato sia davvero ristretta a Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, oppure se potrà esserci un terzo attore.

Si arriva dal fine settimana di Cremona, nel quale il venticinquenne emiliano ha firmato una tripletta, precedendo sempre il ventottenne turco. In questo modo, l’alfiere della Ducati ha guadagnato 13 punti a quello della Bmw, portandosi a +34 in classifica generale. Le competizioni lombarde hanno vicevrsa verosimilmente liquefatto qualsiasi velleità di Andrea Locatelli e della Yamaha.

Il “terzo incomodo” potrebbe essere Alvaro Bautista? Solo se dovesse crescere di rendimento, perché lo spagnolo – pur pilotando la moto gemella di quella di Bulega – è sempre arrivato alle spalle del compagno di squadra quando quest’ultimo ha tagliato il traguardo. Sono 73 le lunghezze di ritardo del quarantenne iberico, la cui candidatura iridata appare, al momento, più ipotetica che concreta.

D’altronde, i dati sono eloquenti. Bulega ha vinto 7 gare di 12 e Razgatlioglu è stato l’unico a batterlo. Il resto, sinora, ha rappresentato un contorno più o meno saporito. Vedremo se il menu sarà lo stesso a Most e se qualche spezia potrà cambiare il sapore delle due portate principali. Lo Scarpazzone e il Lokum!