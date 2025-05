Succede di tutto al Giro d’Italia: Asgreen vince a Gorizia, una caduta affossa Tiberi e Ciccone

Doveva essere una frazione abbastanza tranquilla, invece la quattordicesima frazione del Giro d’Italia, con sconfinamento in Slovenia ed arrivo a Nova Gorica, sconvolge la Corsa Rosa. La pioggia favorisce la fuga, con un super Kasper Asgreen a prendersi la vittoria, ma soprattutto distrugge la classifica generale, guidata dal solito Isaac del Toro.

Battaglia iniziale per la fuga che ha visto alla fine andar via quattro uomini: Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizané), Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), Clement Davy (Groupama – FDJ) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost). Le squadre dei velocisti sono andate a gestire al meglio la situazione non lasciando troppo spazio agli attaccanti davanti.

Si è tutto rivoluzionato a circa 30 chilometri dall’arrivo: una caduta generale ha messo totalmente fuori gioco Giulio Ciccone, a terra assieme ai compagni della Lidl-Trek, ma anche tanti altri protagonisti in chiave classifica generale. Chi ci ha rimesso di più, tra gli altri, è stato Antonio Tiberi, costretto ad un lungo inseguimento, mentre si sono trovati assieme Juan Ayuso e Primoz Roglic.

Nel gruppo principale una ventina di uomini con Wout van Aert a dettare il ritmo: questa situazione però ha favorito i fuggitivi dai quali è riuscito a rimanere in avanscoperta un super Asgreen, abile a staccare tutti e a conservare il proprio margine, andandosi a prendere così una bellissima vittoria di tappa. Alle sue spalle Kaden Groves ha vinto la volata dei battuti davanti ad Olav Kooij, con Stefano Oldani e Mirco Maestri rispettivamente quinto e sesto.

Andando a riepilogare i distacchi dei big: la Maglia Rosa del Toro, Yates e Carapaz guadagnano su tutti i rivali. A 48” Ayuso, Roglic e Bernal, addirittura a 1’44” Tiberi.