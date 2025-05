Su che canale vedere Sinner-Ruud? Attenzione: ci sarà il cambio di rete sulla RAI

Agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, giovedì 15 maggio, il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, sarà opposto alla testa di serie numero 6, il norvegese Casper Ruud, nel match valido per i quarti di finale del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma.

Il match sarà il terzo in programma dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, ed in ogni caso non si giocherà prima delle ore 19.00. Si tratta del quarto incrocio tra i due, con Sinner che ha vinto tutti i precedenti, disputati però sempre sul veloce indoor.

Il match tra Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD fino alle 20.15, poi Rai 3 HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Giovedì 15 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 13.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 30)-Tommy Paul (Stati Uniti, 11)

Non prima delle ore 15.00

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Peyton Stearns (Stati Uniti)

Non prima delle ore 19.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Casper Ruud (Norvegia, 6)

