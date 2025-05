Su che canale vedere Sinner-Cerundolo sulla RAI: c’è una novità rispetto ai primi turni

Traslocano da Rai 2 HD a Rai 1 HD, a causa della sovrapposizione con il Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada, gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: il match in chiaro proposto nella giornata di martedì 13 maggio sarà quello che vedrà scendere in campo negli ottavi di finale Jannik Sinner contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Il match di singolare maschile del torneo di categoria ATP Masters 1000 sarà il terzo di giornata in programma a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, ma si giocherà non prima delle ore 15.00, dopo Khachanov-Alcaraz e Paolini-Shnaider, con quest’ultima sfida che inizierà non prima delle ore 13.00.

Oltre alla trasmissione in chiaro su Rai 1 HD ed in streaming gratuito su Rai Play, il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, mentre sarà prevista la diretta streaming a pagamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Martedì 13 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 11.00

Karen Khachanov (Russia, 23)-Carlos Alcaraz (Spagna, 3)

Non prima delle ore 13.00

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Diana Shnaider (Russia, 13)

Terzo match dalle ore 11.00, non prima delle ore 15.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Francisco Cerundolo (Argentina, 17) – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.