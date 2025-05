Su che canale vedere Inter-PSG in tv, Finale Champions League 2025: programma in chiaro, orario, streaming

Siamo ormai pronti per vivere l’attesissima Finale della Champions League 2025. Manca sempre meno. L’atto conclusivo della massima competizione continentale per club si disputerà, infatti, sabato 31 maggio alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Saranno impegnate, ovviamente, Paris Saint Germain e Inter, in una partita che racchiuderà in sé spunti di interesse a non finire. Le emozioni non mancheranno. Da un lato la formazione di mister Simone Inzaghi, reduce dalle pesanti eliminazioni di Bayern Monaco e Barcellona, che sono andate a impreziosire un percorso eccezionale a livello europeo.

Dall’altra parte i parigini guidati da mister Luis Enrique, a loro volta capaci di superare difficoltà enormi come il Liverpool o l’Arsenal. Ci attende un match senza un chiaro favorito. Mai come in questo caso si potrà parlare di 50 e 50. Nel caso della vittoria nerazzurra sarà la quarta Champions League della propria storia, in caso contrario Gigio Donnarumma e compagni porteranno sotto la Tour Eiffel la prima “Coppa con le grandi orecchie” della propria storia.

Come seguire l’evento in tv? La Finale di Champions League si potrà seguire su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 1 (251) e Sky Sport 4K (213). Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 digitale terrestre) sarà disponibile il match in diretta ed in chiaro. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta del match.

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2025

Sabato 31 maggio

Ore 21.00 Paris Saint Germain-Inter

PROGRAMMA PSG-INTER: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 1 (251) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 digitale terrestre) in chiaro.

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta testuale: OA Sport