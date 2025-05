Su che canale RAI vedere Sinner-Alcaraz: programma e streaming. Share mostruoso in semifinale

Il grande giorno di Sinner-Alcaraz. Si disputa oggi la finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2025 e di fronte ci saranno i due grandi rivali. Probabilmente la sfida più attesa, il grande scontro tra il numero uno ed il numero tre del mondo, i due giocatori simbolo di quest’epoca tennistica.

Un solo set perso per entrambi in tutto il torneo. Sinner ha lasciato un set nella semifinale contro Tommy Paul, prima di dominare l’americano nel secondo e terzo parziale. Invece Alcaraz ha perso il secondo set negli ottavi di finale contro il russo Karen Khachanov, in quello che è stato forse il match più duro, visto che lo spagnolo si è imposto per 7-5 al terzo.

La finale maschile degli Internazionali d’Italia avrà la diretta televisiva su Rai 1. Previsto un grandissimo ascolto, decisamente maggiore a quello raggiunto già in semifinale. La sfida contro Paul è stata vista da oltre 5 milioni di italiani, con uno share sopra al 25%. Molto probabilmente si supererà anche il 30% per Sinner-Alcaraz, che potrebbe anche diventare il match di tennis più seguito della storia in Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Jannik Sinner-Carlos Alcarazz, finale degli Internazionali d’Italia 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Tenni; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ ATP ROMA 2025

Domenica 18 Maggio

Campo Centrale

Terzo match (non prima delle 17.00): Jannik Sinner-Carlos Alcaraz – Diretta TV Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza

Errani/Paolini vs. Kudermetova/Mertens (non prima delle 12.00)

Arevalo/Pavic vs. Doumbia/Rebol (non prima delle 14.00)

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport