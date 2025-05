Strada spianata per Alcaraz al Roland Garros. Gli italiani gli unici che possono impensierirlo?

Carlos Alcaraz ha smarrito un set nel suo percorso al Roland Garros. Il n.2 del mondo si è distratto nel secondo parziale contro Fabian Marozsan, forse troppo sicuro di fare polpette dell’ungherese. Un incidente di percorso che però non cambia niente di quello è che lo status di Carlitos, vincitore per 6-1 4-6 6-1 6-2 e uomo da battere in quest’edizione dello Slam di Parigi.

Una candidatura rafforzata anche da uno spicchio di tabellone particolarmente favorevole per l’iberico, che nel terzo round giocherà contro il non irresistibile bosniaco Damir Dzumhur. Nei fatti, le eliminazioni del norvegese Casper Ruud contro il portoghese Nuno Borges e di Stefanos Tsitsipas contro uno straordinario Matteo Gigante hanno alleggerito ancor di più il carico.

Una strada spianata la si potrebbe descrivere per Alcaraz, che in caso di vittoria contro Dzumhur affronterebbe il vincente del confronto tra Gigante e Ben Shelton, mentre nei quarti potrebbe andare in rotta di collisione con l’americano Tommy Paul. Ecco che forse solo i massimi rappresentanti del Bel Paese possono essere gli unici in grado di contrastare l’incedere del funambolo di Murcia.

Il riferimento è a Jannik Sinner e a Lorenzo Musetti. Il pusterese giocherà domani contro il francese Richard Gasquet e, dovesse prevalere, si troverebbe sulla carta un cammino ben più insidioso del suo rivale. Al terzo turno il vincente della partita tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il ceco Jiri Lehecka, mentre negli ottavi e nei quarti di finale i nomi probabili sono quelli del francese Arthur Fils e del britannico Jack Draper.

Musetti, contrariamente a Jannik, ha un percorso sulla carta meno problematico, anche se ne gli ottavi di finale potrebbe trovarsi a giocare contro il pericoloso Holger Rune. Vista l’eliminazione del n.4 del seeding Taylor Fritz, è giusto pensare che il match negli ottavi sia più complicato che del quarto. In semifinale, poi, ci potrebbe essere la sfida suprema contro Alcaraz e allora vedremo.