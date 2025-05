Sport in tv oggi (sabato 17 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 17 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Jasmine Paolini affronterà la statunitense Coco Gauff nella finale degli Internazionali d’Italia: la fuoriclasse toscana cercherà l’impresa per alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa di Roma. Imperdibile tappa al Giro d’Italia: frazione appenninica con il Sassotetto, la classifica generale potrebbe subire un grande scossone.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Emilia-Romagna per quanto riguarda la F1, con qualifiche e gara-1 del GP di Cechia per quanto concerne la Superbike. Da seguire anche gli Europei di canoa slalom e la finale della Coppa Italia di calcio femminile tra Juventus e Roma. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi anche la 4 Giorni di Dunkerque, il Giro di Ungheria e il Giro dei Paesi Baschi femminile.

Sul fronte della vela andranno seguiti i Mondiali Laser, gli Europei Formula Kite e 470, senza dimenticarsi della Coppa del Mondo di canoa velocità e di arrampicata sportiva. A completare il quadro la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 17 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 17 maggio

01.00 FORMULA E – GP Tokyo, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

02.00 BASKET (NBA, semifinale di Conference) – Gara-6: New York Knicks-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara femminile a Yokohama (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

03.00 VELA – Mondiali Laser, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

03.00 SCHERMA (Grand Prix) – Fioretto maschile a Shanghai, tabellone preliminare (non è prevista diretta tv/streaming)

03.20 FORMULA E – GP Tokyo, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

04.45 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara maschile a Yokohama (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Thailand Open (diretta streaming su BWF Tv)

08.05 FORMULA E – GP Tokyo, gara (diretta tv su Eurosport 1, Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.35 RALLY – Rally del Portogallo, otto prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 08.30 alle ore 09.30; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport F1 dalle ore 20.00 alle ore 21.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 08.30 alle ore 09.30, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00)

09.00 SUPERBIKE – GP Cechia, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 CANOA SLALOM (Europei) – Kayak maschile/femminile, semifinali e finali (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.00 TENNISTAVOLO – World Table Tennis Championship Finals, prima giornata (diretta streaming su WTT Tv)

10.00 CANOA VELOCITÀ (Coppa del Mondo) – Finali a Szeged, sessione mattutina (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

10.05 F3 – GP Emilia Romagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.25 CICLISMO FEMMINILE – Giro dei Paesi Baschi, seconda tappa: Ugao Miraballes-Igorre (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 12.30)

11.00 SUPERBIKE – GP Cechia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.35 RUGBY (Super Rugby) – Brumbies-Reds (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), semifinali torneo di doppio (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.15 CICLISMO – Quattro Giorni di Dunkerque, quarta tappa: La Chapelle d’Armentieres-Cassel (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

12.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Finlandia-Lettonia, USA-Germania (diretta streaming su IIHF Tv)

12.25 CICLISMO – Giro d’Italia, ottava tappa: Giulianova-Castelraimondo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.25 CICLISMO – Giro di Ungheria, quarta tappa: Tata-Szekesfehervar (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

12.30 F1 – GP Emilia Romagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Celtic Glasgow-St. Mirren (diretta streaming su Como Tv)

14.00 SUPERBIKE – GP Cechia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 VELA – Europei Formula Kite, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 VELA – Europei 470, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 F2 – GP Emilia Romagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.15 CANOA SLALOM (Europei) – Canadese maschile/femminile, semifinali e finali (diretta streaming su Eurovision Sport)

14.30 CANOA VELOCITÀ (Coppa del Mondo) – Finali a Szeged, sessione pomeridiana (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

14.45 VOLLEY (Champions League, semifinale) – Jastrzebski Wegiel-Aluron Zawiercie (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Euro Volley Tv, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C, ritorno playout) – Foggia-Messina (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Curitiba, semifinale (diretta streaming su Discovery+)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, playout) – Ancona-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Friburgo-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Nove partite: Augsburg-Union Berlino, Borussia Dortmund-Kiel, Friburgo-Eintracht Francoforte, Heidenheim-Werder Brema, Hoffenheim-Bayern Monaco, Main-Bayer Leverkusen, Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg, Lipsia-Stoccarda, St. Pauli-Bochum (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

16.00 GOLF – PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 RUGBY (Serie A, semifinale di ritorno) – Viadana-Emilia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 F1 – GP Emilia Romagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Francia-Svezia, Cechia-Kazakhstan (diretta streaming su IIHF Tv)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), finale femminile: Paolini-Gauff (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, differita ore 20.00 SuperTennis HD, SuperTenniX)

17.30 CALCIO (FA Cup, finale) – Crystal Palace-Manchester City (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Serie C, ritorno playout) – Pro Vercelli-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO (Serie A, semifinale) – Gara-1: Cassano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.45 CALCIO (Serie B, primo turno playoff) – Catanzaro-Cesena (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A, semifinale) – Gara-1: Merano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A, playout) – Leno-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, finale) – Juventus-Roma (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport 255; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Connacht (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, playout) – Lazio-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Serie A, quarti di finale) – Gara-1: Trento-Milano (diretta tv su DMAX; diretta streaming su dmax.it, Discovery+, DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-2: Trieste-Ekipe Orizzonte Catania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 CALCIO (Coppa di Grecia, finale) – OFI Creta-Olympiakos (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Braga-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Nacional (diretta streaming su DAZN)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Bologna-Bergamo (diretta streaming su DAZN)

19.05 BASEBALL (MLB) – New York Yankees-New York Mets (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.15 CALCIO (HNL croata) – Lokomotiv Zagabria-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

19.30 CALCIO (Serie B, primo turno playoff) – Juve Stabia-Palermo (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno playout) – Lucchese-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno playout) – SPAL-Milan Futuro (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno playout) – Triestina-Caldiero Terme (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-2: Rapallo-SIS Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Serie A, quarti di finale) – Gara-1: Brescia-Trieste (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Canada-Slovacchia, Danimarca-Norvegia (diretta streaming su IIHF Tv)

20.30 CALCIO (Supercoppa di Serie C) – Padova-Virtus Entella (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport 254; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.30 VOLLEY (Supercoppa di Serie A2) – Cuneo-Brescia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.45 BASKET (Serie A, quarti di finale) – Gara-1: Trapani-Reggio Emilia (diretta tv su DMAX; diretta streaming su dmax.it, Discovery+, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Genoa-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nove partite: Lens-Monaco, Lilla-Reims, Lione-Angers, Marsiglia-Rennes, Nantes-Montpellier, Nizza-Brest, PSG-Auxerre, St. Etienne-Tolosa, Strasburgo-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

22.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Curitiba, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 MMA – UFC Fight Night 260, main event: Gilbert Burns vs Michael Morales (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

