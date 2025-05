Sport in tv oggi (mercoledì 14 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, mercoledì 14 maggio, ci aspetta una giornata da seguire tutta d’un fiato con tanti eventi interessanti che ci terranno compagnia fino a tardi. Proseguono nella notte italiana i playoff NBA, mentre si chiudono i Mondiali Cadetti di taekwondo con l’assegnazione degli ultimi titoli. Spazio anche ad altri quattro incontri della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio.

Ciclismo grande protagonista con la frazione inaugurale del Giro d’Ungheria e della 4 giorni di Dunkerque, ma soprattutto con la quinta tappa del Giro d’Italia da Ceglie Messapica a Matera. Entra nel vivo al Foro Italico la seconda settimana degli Internazionali d’Italia di tennis, con in programma l’ultimo ottavo ed i primi due quarti di finale del singolare maschile (tra cui la sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev) e gli ultimi due quarti del tabellone femminile.

Il menù odierno prevede anche la semifinale Italia-Norvegia agli Europei U17 di calcio femminile, oltre alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 14 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 14 maggio

1.00 Basket, Playoff NBA: Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers (gara-5 semifinale di Conference) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW

7.00 Taekwondo, Mondiali Cadetti: quinta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di World Taekwondo

11.09 Ciclismo, Giro di Ungheria: prima tappa – Diretta streaming su discovery+ dalle 14.30

12.30 Ciclismo, 4 giorni di Dunkerque: prima tappa – Diretta streaming su discovery+ dalle 15.15

13.00 Tennis, WTA Roma: quarti di finale (Gauff-Andreeva alle 13.00, Sabalenka-Zheng non prima delle 19.00) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW e SuperTenniX

13.50 Ciclismo, Giro d’Italia: quinta tappa – Diretta tv su Eurosport 1, Rai Sport (fino alle 14.00) e Rai 2 (dalle 14.00 in poi); live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

14.00 Tennis, ATP Roma: ottavi (Ruud-Munar alle 14.00) e quarti di finale (Alcaraz-Draper alle 15.00, Musetti-Zverev non prima delle 20.30) – Musetti-Zverev in diretta tv su Rai 2 ed in streaming su Rai Play; tutti i match in tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go e NOW

16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Slovacchia-Francia – Diretta streaming su IIHF Tv

16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Stati Uniti-Norvegia – Diretta streaming su IIHF Tv

18.30 Pallanuoto femminile, Serie A: Roma-Rapallo (gara-1 semifinale) – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

19.00 Calcio femminile, Europei Under 17: Italia-Norvegia (semifinale) – Diretta streaming su Rai Play

19.00 Calcio, Liga: Alaves-Valencia – Diretta streaming su DAZN

19.00 Calcio, Liga: Villareal-Leganes – Diretta streaming su DAZN

20.00 Pallanuoto, Champions League: Barceloneta-Savona – Diretta streaming su European Aquatics TV

20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Kazakistan-Danimarca – Diretta streaming su IIHF Tv

20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Lettonia-Svezia – Diretta streaming su IIHF Tv

21.00 Calcio, Coppa Italia: Milan-Bologna (finale) – Diretta tv su Canale 5; live streaming su Mediaset Infinity

21.30 Calcio, Liga: Real Madrid-Maiorca – Diretta streaming su DAZN

