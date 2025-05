Sport in tv oggi (martedì 27 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 27 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Roland Garros. Lo Slam a Parigi vedrà il termine del ciclo di incontri del primo turno del singolare maschile e femminile, con tanti azzurri al via. Francesco Passaro, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci gli italiani in campo.

In primo piano la sedicesima tappa del Giro d’Italia, sarà l’ora della verità con le Alpi a stabilire chi potrà conquistare la Maglia Rosa. Da seguire con attenzione poi gli Europei di tuffi, di ginnastica artistica e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 27 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 27 maggio

09.00 Tuffi, Europei 2025: preliminari femminili trampolino tre metri – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

10.00 Ginnastica artistica, Europei 2025: qualificazioni maschili per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre (prima suddivisione) – Diretta streaming su Gym Tv Online.

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: primo turno singolare maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD (dalle 17:45) e su Eurosport2 HD (fino alle 20:40); in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Passaro vs de Jong 2° match e inizio programma dalle 11.00; Cobolli vs Cilic 3° match e inizio programma dalle 11.00; Arnaldi vs Auger-Aliassime 4° match e inizio programma dalle 11.00; Bellucci vs Draper 4° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: primo turno singolare femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD (dalle 17:45) e su Eurosport2 HD (fino alle 20:40); in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: primo turno doppio maschile – Diretta streaming su Discovery+.

(Darderi/Hidalgo vs Erler/Frantzen 2° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: primo turno doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+.

11.35 Ciclismo, Giro d’Italia 2025: sedicesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 11:25 alle 14:00; Rai 2 HD dalle 14:00 alla fine; Eurosport1 HD dalle 10:55 alla fine; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Ginnastica artistica, Europei 2025: qualificazioni maschili per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre (seconda suddivisione) – Diretta streaming su Gym Tv Online.

14.30 Tuffi, Europei 2025: finale sincro maschile dalla piattaforma – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su eurovisionsport.com.

16.15 Tuffi, Europei 2025: finale femminile trampolino tre metri – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su eurovisionsport.com.

17.30 Ginnastica artistica, Europei 2025: qualificazioni maschili per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre (terza suddivisione) – Diretta streaming su eurovisionsport.com e su Gym Tv Online.

18.30 Pallanuoto femminile, Finale Scudetto (gara-2): SIS Roma vs L’Ekipe Orizzonte – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Basket, Serie A2: Rimini vs Forlì – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Basket, Playoff Scudetto (quarti di finale): Virtus Bologna vs Reyer Venezia (gara-5) – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

