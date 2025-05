Sport in tv oggi (lunedì 26 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 26 maggio, una nuova settimana di sport prende il via con alcuni eventi di grande importanza in chiave azzurra. Riflettori puntati sul day-2 del Roland Garros, con cinque italiani in campo per il primo turno del main draw tra cui il numero uno al mondo Jannik Sinner, che sfiderà il padrone di casa francese Arthur Rinderknech in chiusura di programma sul Philippe-Chatrier.

Gli altri azzurri impegnati nel match d’esordio sulla terra rossa parigina sono Giulio Zeppieri (contro il campione in carica Carlos Alcaraz), Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Proseguono nel frattempo gli Europei di tuffi ad Antalya, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia a caccia del podio dal metro e la coppia mista Giovannini/Jodoin Di Maria che sogna una medaglia nel sincro dalla piattaforma.

Italia che spera di recitare un ruolo da protagonista anche nella giornata d’apertura degli Europei di ginnastica artistica, in cui andranno in scena le qualificazioni femminili con le Fate candidate al titolo continentale nella prova a squadre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 26 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 26 maggio

2.00 Basket, NBA: Indiana Pacers-New York Knicks (gara-3 finale Eastern Conference) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW

9.00 Tuffi, Europei: eliminatorie trampolino 1 metro uomini – Diretta streaming su Eurovision Sport

11.00 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni femminili (quarta suddivisione con l’Italia dalle 18.00) – Diretta streaming integrale su Gym Tv Online, quarta suddivisione anche su Eurovision Sport

11.00 Tennis, Roland Garros: primo turno (1° match sul Court 13 Luciano Darderi-Sebastian Korda, 2° match sul Suzanne-Lenglen Giulio Zeppieri-Carlos Alcaraz, 4° match sul Court 9 Lucia Bronzetti-Ekaterina Alexandrova, 5° match sul Court 7 Elisabetta Cocciaretto-Taylor Townsend, 4° match sul centrale dalle 12.00 ma non prima delle 20.15 Jannik Sinner-Arthur Rinderknech) – Diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2; live streaming su discovery+ (tutti i campi), Sky Go, NOW e DAZN

11.32 Ciclismo: Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes – Dalle 14.20 diretta streaming su discovery+

14.30 Tuffi, Europei: finale sincro misto piattaforma 10 metri – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

16.15 Tuffi, Europei: finale trampolino 1 metro uomini – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

20.30 Calcio, Europei Under 17: Italia-Belgio – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

20.45 Basket, Serie A2: Cantù-Rieti (gara-2 semifinale) – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play