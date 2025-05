Sport in tv oggi (lunedì 19 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 19 maggio, la nuova settimana si apre con una giornata piuttosto intensa che prevede diversi appuntamenti sportivi degni di nota. Archiviati gli Internazionali d’Italia a Roma, il grande tennis prosegue con il primo turno di quattro tornei a ridosso del Roland Garros, con cinque azzurri in campo tra l’ATP di Ginevra (Matteo Arnaldi) ed il WTA di Rabat.

Fari puntati anche sulle Medal Series degli Europei Open di Formula Kite in Turchia, con la stella italiana Riccardo Pianosi già ammesso in finale, oltre al secondo turno (di tutte e cinque le specialità) dei Mondiali di tennistavolo a Doha. Vanno avanti nel frattempo i Mondiali Top Division maschili di hockey su ghiaccio con altre quattro partite della fase a gironi.

In serata spazio ai playoff della Serie A di basket, con lo svolgimento di tre gare-2 per i quarti di finale: Trento-Olimpia Milano, Trapani-Reggio Emilia e Brescia-Trieste. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 19 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 19 maggio

10.00 Tennistavolo, Mondiali: secondo turno – Diretta streaming sul canale Youtube World Table Tennis

11.00 Tennis, ATP Ginevra: primo turno (3° match sul centrale Matteo Arnaldi-Hugo Gaston) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA Strasburgo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Amburgo: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Rabat: primo turno (2° match sul centrale Lucia Bronzetti-Zeynep Sonmez, 2° match sul Court 2 Camilla Rosatello-Hailey Baptiste, 3° match sul centrale Elisabetta Cocciaretto-Camila Osorio, 3° match sul Court 2 Tatiana Pieri-Carlota Martinez Cirez) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Vela, Europei Formula Kite: Medal Series – Diretta streaming sul canale Youtube World Sailing TV

16.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Slovenia-Francia e Germania-Cechia – Diretta streaming su IIHF Tv

20.00 Basket, Serie A: Trento-Olimpia Milano (gara-2 quarti di finale) – Diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.20 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Canada-Finlandia e Ungheria-Norvegia – Diretta streaming su IIHF Tv

20.30 Basket, Serie A: Trapani-Reggio Emilia (gara-2 quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN

20.45 Basket, Serie A: Brescia-Trieste (gara-2 quarti di finale) – Diretta tv su DMAX; live streaming su DAZN e discovery+

21.00 Calcio, Premier League: Brighton-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW