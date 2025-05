Sport in tv oggi (lunedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 12 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Internazionali d’Italia di tennis. Si entra sempre più nel vivo e l’Italia punterà sui propri assi. Nel tabellone maschile Jannik Sinner e Matteo Berrettini cercheranno di raggiungere negli ottavi di finale Lorenzo Musetti, affrontando rispettivamente l’olandese Jesper de Jong e il norvegese Casper Ruud. Al femminile, Jasmine Paolini vorrà proseguire e qualificarsi ai quarti, battendo la lettone Jelena Ostapenko.

In primo piano la chiusura della 36ma giornata di calcio di Serie A con l’incontro a Bergamo tra Atalanta e Roma importante nella lotta per il pass in Champions League, considerati i risultati del turno menzionato. Questo e molto altro da seguire…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, lunedì 12 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Lunedì 12 maggio

03.00 Vela, Mondiali Laser 2025: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Taekwondo, Mondiali cadetti 2025: terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di World Taekwondo.

09.00 Vela, Europeo ORC Sportboat 2025: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Tennis, ATP Roma 2025: terzo turno singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Rai 2 HD e RaiPlay trasmetteranno in tv e in streaming la partita di Jannik Sinner.

(Sinner vs de Jong 3° match e inizio programma dalle 11.00; Berrettini vs Ruud 4° match e non prima prima delle 19.00)

11.00 Tennis, WTA Roma 2025: ottavi di finale singolare femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Ostapenko 2° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, ATP Roma 2025: primo turno doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Bondioli/Caniato 4° match e inizio programma dalle 11.00; Bellucci/Romano vs Harrison/King 5° match e inizio programma dalle 11.00)

16.20 Hockey ghiaccio, Mondiali 2025: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Calcio, Serie A: Venezia vs Fiorentina – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta vs Roma – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

