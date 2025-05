Sport in tv oggi (giovedì 29 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 29 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Al Roland Garros andranno in scena gli incontri di secondo turno, attesa per la sfida di Jannik Sinner al francese Richard Gasquet e per il derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Prosegue il Giro d’Italia con una frazione sulla carta molto semplice, mentre a Lipsia ci sarà spazio per i concorsi generali individuali degli Europei di ginnastica artistica.

Incominciano gli Europei di canottaggio e proseguono gli Europei di nuoto di fondo, in serata un po’ di calcio e di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 29 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 29 maggio

02.30 BASKET (NBA, finale di Conference) – Gara-5: Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Singapore Open (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Austrian Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.30 CANOTTAGGIO – Europei, batterie (diretta streaming su World Rowing)

10.00 NUOTO DI FONDO (Europei) – 5 km femminile (diretta streaming su European Aquatics)

11.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv anche su Eurosport 1 dalle ore 17.45; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Cocciaretto-Alexandrova (secondo match dalle ore 11.00), Sinner-Gasquet (secondo match dalle ore 12.00), Cobolli–Arnaldi (terzo match dalle ore 11.00), Bellucci/Marozsan-Brooksby/Giron (terzo match dalle ore 11.00), Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut (ore 19.00)



12.05 CICLISMO – Giro di Albania, quarta tappa: Valona-Valona (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 CICLISMO – Fleche du Sud, prima tappa: Rumelange-Rumelange (non è prevista diretta tv/streaming)

13.55 CICLISMO – Giro di Norvegia, prima tappa: Solakrossen-Solakrossen (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.45)

14.00 CICLISMO – Giro d’Italia, diciottesima tappa: Morbegno-Cesano Maderno (diretta tv su Rai 2; diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Concorso generale individuale femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.00 CANOTTAGGIO – Europei, batterie (diretta streaming su World Rowing)

15.00 NUOTO DI FONDO (Europei) – 5 km maschile (diretta streaming su European Aquatics)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Memorial Tournament, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.00)

16.00 CALCIO (amichevole Under 16) – Italia-Corea del Sud (non è prevista diretta tv/streaming)

18.15 CICLISMO – Boucles de la Mayenne, prologo: Laval-Laval (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Concorso generale individuale maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.15 CICLISMO – Oberoesterreich Rundfahrt, prologo: Linz Hauptplatz-Poestlingberg (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Serie B, finale d’andata playoff promozione) – Cremonese-Spezia (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese, ritorno playoff promozione/retrocessione) – Telstar-Willem II (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Ligue 1 francese, ritorno playoff promozione/retrocessione) – Reims-Metz (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Europei Under 17, semifinale) – Italia-Portogallo (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

21.00 BASKET (Serie A2, semifinale playoff) – Gara-3: Rieti-Cantù (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.20; diretta streaming su Rai Play Sport 2)

00.00 CALCIO (Copa Libertadores) – Tre partite: Internacional-Bahia, Nacional-Atletico Nacional, Bolivar-Cerro Porteno (diretta streaming su Como Tv)