Sport in tv oggi (domenica 11 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 11 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli Internazionali d’Italia, il ciclismo con il Giro d’Italia, il beach soccer con i Mondiali, i motori con il Motomondiale ed il Motocross, e tanto altro ancora.

Dopo le prove libere e le qualifying race del sabato, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare dell’ottava tappa della stagione 2025: in programma a Lugo c’è il GP di Spagna, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la sesta tappa stagionale: per il GP di Francia, a Le Mans, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 14.00, e della Moto2, dalle ore 15.15.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 11 maggio

07.00 Karate, Europei: ultima giornata – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

09.40-09.50 MotoGP, GP Francia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.25 Motocross, GP Spagna: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Spagna: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma (2° match dalle 11.00 Musetti – Nakashima, 2° match dalle 11.00 Cobolli / Korda – Heliovaara / Patten, 4° match dalle 11.00 Passaro – Khachanov, 5° match dalle 11.00 Musetti / Sonego – J. Berrettini / M. Berrettini) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV, per Alcaraz-Djere anche Rai 2 HD, Rai Play

11.00 Tennis, WTA 1000 Roma (3° match dalle 11.00, dopo un congruo riposo Errani / Paolini – Fernandez / Putintseva) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Moto3, GP Francia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Francia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Monza – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Napoli- DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Sampdoria – DAZN

13.05 Atletica, World Relays: 2a giornata – Rai Play Sport 1, dalle 14.00 anche Rai Sport HD

13.15 Motocross, GP Spagna: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.25 Ciclismo, Giro d’Italia: 3a tappa, Valona (Vlorë) – Valona (Vlorë) (160 km) – Rai Sport HD, poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 MotoGP, GP Francia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

14.15 Motocross, GP Spagna: MXGP, gara 1 – Sky Sport 251, Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Lecce – DAZN, DAZN 1

16.00 Beach soccer, Mondiali: finale 3° posto, Senegal-Portogallo – Rai Play Sport 3, FIFA+

16.10 Motocross, GP Spagna: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 2, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.10 Motocross, GP Spagna: MXGP, gara2 – Sky Sport MotoGP, Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 2, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.30 Beach soccer, Mondiali: finale 1° posto, Bielorussia-Brasile – Rai Play Sport 3, FIFA+

18.00 Pallamano, Qualificazioni Europei 2026: Serbia-Italia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, YouTube Sky Sport

18.00 Calcio, Serie A: Torino-Inter – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.15 Basket, Serie A: Brescia-Treviso – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Cremona-Tortona – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Venezia-Varese – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW

18.15 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trapani – DAZN, DMAX, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Pistoia – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Milano-Scafati – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Genoa – DAZN, DAZN 1

