SOTTO LE STELLE IN PIAZZA GRANDE! Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! Milan sconfitto all’Olimpico

Il Bologna conquista la terza Coppa Italia di calcio della sua storia: dopo i successi del 1970 e del 1974, all’Olimpico di Roma i felsinei superano il Milan per 0-1 ed alzano il trofeo al cielo. Gli emiliani si qualificano di diritto alla prossima Europa League, mentre i rossoneri rischiano di restare fuori dalle Coppe nella prossima stagione.

Nel primo tempo l’occasione più ghiotta è del Milan, e capita sui piedi di Luka Jovic: al 10′ il giocatore del Milan raccoglie la palla in area e chiama al grande intervento Lukasz Skorupski, che si supera e nega ai rossoneri la rete del vantaggio. Sul taccuino dei cattivi terminano Tomori e Pulisic da una parte e Ferguson dall’altro. La prima frazione termina a reti inviolate.

Nella ripresa il Bologna sblocca il match in avvio: al 53′ Dan Ndoye si trova al posto giusto nel momento giusto ed il suo tap in si rivela vincente, portando i felsinei in vantaggio. Cambi da una parte e dall’altra, mentre Fabbian e Lucumi vengono ammoniti dal direttore di gara. Il Milan non punge nonostante le forze fresche, il Bologna si difende in maniera ordinata e non corre seri pericoli, portando a casa la vittoria per 1-0 ed alzando la Coppa Italia al cielo.