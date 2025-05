Sorteggio Roland Garros 2025: orario, programma, streaming. Tutte le teste di serie

Domani, giovedì 22 maggio (ore 14.00), andrà in scena a Parigi il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile del Roland Garros 2025. Il secondo Slam dell’annata terrà banco a partire dal 25 maggio fino all’8 giugno sula celebre terra rossa della capitale francese. Le qualificazioni in corso di svolgimento in questi giorni definiranno il quadro della situazione.

I due tabelloni prevederanno 128 giocatori e 128 giocatrici al via, con 32 teste di serie per i main draw citati. In casa Italia, al maschile, le teste di serie saranno tre: Jannik Sinner (n.1), Lorenzo Musetti (n.8) e Matteo Berrettini (28). Al femminile, solo Jasmine Paolini sarà tra le migliori 32, ovvero al n.4 del seeding.

A completare la pattuglia tricolore, in attesa di quanto accadrà nelle “quali”, vi saranno anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Luca Nardi a livello maschile e Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto tra le donne.

Grandi attese ci sono Sinner, finalista agli Internazionali d’Italia e desideroso di sfidare ancora una volta il campione in carica, Carlos Alcaraz. Attenzione però ad altri rivali come il tedesco Alexander Zverev (finalista l’anno passato) oppure a Novak Djokovic, pronto a stupire ancora una volta. Al femminile, da capire se la polacca Iga Swiatek, detentrice della corona a Parigi, saprà ritrovare se stessa. Paolini spera di replicare lo straordinario percorso del 2024, coinciso con la finale, forte del successo straordinario a Roma.

Di seguito le teste di serie dei due tabelloni (maschile e femminile) e il programma del sorteggio. Ci sarà la trasmissione streaming della cerimonia dei main draw sul canale Youtube del Roland Garros.

TESTE DI SERIE ROLAND GARROS 2025

TABELLONE MASCHILE

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Taylor Fritz

5. Jack Draper

6. Novak Djokovic

7. Casper Ruud

8. Lorenzo Musetti

9. Alex de Minaur

10. Holger Rune

11. Daniil Medvedev

12. Tommy Paul

13. Ben Shelton

14. Arthur Fils

15. Frances Tiafoe

16. Grigor Dimitrov

17. Andrey Rublev

18. Francisco Cerundolo

19. Jakub Mensik

20. Stefanos Tsitsipas

21. Tomas Machac

22. Ugo Humbert

23. Sebastian Korda

24. Karen Khachanov

25. Alexei Popyrin

26. Alejandro Davidovich Fokina

27. Denis Shapovalov

28. Matteo Berrettini

29. Brandon Nakashima

30. Felix Auger-Aliassime

31. Hubert Hurkacz

32. Giovanni Mpetshi Perricard

TABELLONE FEMMINILE

1. Aryna Sabalenka

2. Coco Gauff

3. Jessica Pegula

4. Jasmine Paolini

5. Iga Swiatek

6. Mirra Andreeva

7. Madison Keys

8. Qinwen Zheng

9. Emma Navarro

10. Paula Badosa

11. Diana Shnaider

12. Elena Rybakina

13. Elina Svitolina

14. Karolina Muchova

15. Barbora Krejcikova

16. Amanda Anisimova

17. Daria Kasatkina

18. Donna Vekic

19. Liudmila Samsonova

20. Ekaterina Alexandrova

21. Jelena Ostapenko

22. Clara Tauson

23. Beatriz Haddad Maia

24. Elise Mertens

25. Magdalena Frech

26. Marta Kostyuk

27. Leylah Fernandez

28. Peyton Stearns

29. Linda Noskova

30. Anna Kalinskaya

31. Sofia Kenin

32. Yulia Putintseva

SORTEGGIO ROLAND GARROS 2025

Giovedì 22 maggio

Ore 14.00 Sorteggio tabellone principale Roland Garros 2025 a Parigi

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLO IN TV/STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube del Roland Garros