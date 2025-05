Sorteggio Roland Garros 2025: strada complicata per Sinner, Rune sulla strada di Musetti, tutto facile per Alcaraz

Calato il sipario sulla cerimonia del sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2025. Il secondo Slam dell’annata terrà banco a partire dal 25 maggio fino all’8 giugno sula celebre terra rossa della capitale francese. Le qualificazioni in corso di svolgimento definiranno il quadro della situazione.

Un tabellone da 128 giocatori con 32 teste di serie per il main draw citato. In casa Italia, al maschile, le teste di serie saranno due, visto il forfait di Matteo Berrettini: Jannik Sinner (n.1) e Lorenzo Musetti (n.8). Il pusterese inizierà il proprio percorso contro il francese Arthur Rinderknech, in un cammino impegnativo che potrebbe vederlo opposto nel terzo turno allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.26 del seeding) e negli ottavi a uno tra il russo Andrey Rublev (n.17 del seeding) e il francese Arthur Fils (n.14 del seeding). Sinner inserito nello stesso quarto di Jack Draper (n.5 del seeding), che affronterà all’esordio un altro mancino, ovvero il lombardo Mattia Bellucci. Quarto in cui c’è anche l’interessante incrocio tra il polacco Hubert Hurkacz (n.30 del seeding) e il brasiliano Joao Fonseca.

Sempre nella parte alta, nel secondo quarto, si potrebbe prefigurare l’incrocio tra Alexander Zverev (n.3 del seeding), finalista l’anno scorso a Parigi, e il serbo Novak Djokovic (n.6 del seeding). Il tedesco affronterà nel primo round l’americano Learner Tien, mentre Nole lo statunitense Mackenzie McDonald.

Musetti è stato inserito nel terzo quarto, parte bassa, e affronterà un giocatore proveniente dalle qualificazioni, con l’ipotetico incrocio al terzo round contro l’americano Brandon Nakashima (n.28 del seeding). Toscano che negli ottavi potrebbe affrontare il danese Holger Rune (testa di serie n.10) e inserito nella stessa parte di tabellone del californiano Taylor Fritz (n.4 del seeding). Presente tra le fila azzurre anche Luciano Darderi che se la vedrà contro l’altro americano Sebastian Korda (n.23 del seeding).

Nel quarto quarto, parte bassa, presente naturalmente Carlitos Alcaraz (campione in carica), che giocherà contro l’ex top-10 Kei Nishikori e al secondo round se la vedrà contro il vincente tra Luca Nardi e l’ungherese Fabian Morozsan. Una parte di tabellone in cui è c’è anche Lorenzo Sonego, opposto allo statunitense Ben Shelton, nel remake della sfida dei quarti di finale degli Australian Open. Alcaraz, dunque, negli ottavi potrebbe incrociare il greco Stefanos Tsitsipas (n.20 del seeding) e nei quarti il norvegese Casper Ruud (n.7 del seeding).

A completare il quadro in casa Italia, Flavio Cobolli contro un qualificato/lucky loser, inserito nel quarto di Zverev, Francesco Passaro contro l’olandese Jesper de Jong e Matteo Arnaldi contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Riepilogando schematicamente gli incroci degli italiani:

(1) Sinner vs Rinderknech

(8) Musetti vs qualificato (o LL)

Bellucci vs (5) Draper

Passaro vs De Jong

Cobolli vs qualificato

Arnaldi vs (29) Auger-Aliassime

Darderi vs (23) Korda

Sonego vs (13) Shelton

Nardi vs Marozsan (e poi Alcaraz)

TABELLONE MASCHILE COMPLETO ROLAND GARROS 2025