Softball: sorride davvero solo Pianoro nel sabato di Serie A1. Pari per Bollate, Forlì e Saronno

Prosegue il momento d’oro di Pianoro nella Serie A1 2025 di softball. In occasione della giornata odierna infatti le Mia Office Blue hanno vinto ampiamente la serie contro Parma, continuando la loro scalata in classifica, dove al momento occupano il terzo posto.

Bella prova per le ragazze bolognesi, capaci di battere le avversarie prima per 12-4 e, successivamente, per 14-1. Mezzo passo falso invece per le altre contendenti al titolo, a cominciare da Bollate, caduta in gara-1 al cospetto di Caronno per 5-7, salvo vincere poi gara-2 per 5-0.

Si sono divise la posta anche Saronno e Forlì in uno dei match più importanti della giornata odierna. Nella prima sfida a passare è stata la formazione lombarda per 5-6, mentre nella seconda le romagnole hanno ripristinato con solidità gli equilibri. Pari inoltre tra le Thunders e Collecchio. Metalco precisamente ha superato di misura le rivali per 2-1 nella partita inaugurale, prima di subire il cameback delle parmigiane, abili a timbrare un contenuto 1-3. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA