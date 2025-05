Softball: si chiude con una vittoria a testa tra Italia e All Stars

L’ultima giornata delle All Star Series che hanno caratterizzato la settimana del softball italiano vede Italia e All Stars della Serie A1 chiudere con una vittoria a testa il giovedì nel quale terminano tre giorni di notevole intensità, caratterizzati da otto minimatch da quattro inning.

Nel primo incontro l’Italia si è vista sconfiggere per 4-0 dalle All Stars, mentre la seconda gara si è invece conclusa sul 3-1 a favore delle azzurre, trascinate da un fuoricampo di Sheldon all’inizio della gara.

Così la capitana Giulia Longhi alla FIBS: “Credo che l’obiettivo di questo raduno non fosse quello di focalizzarsi sul punteggio. e quindi il bilancio non deve essere il risultato del torneo ma quello di cercare di creare una sintonia con il nuovo staff, cercare di capire la filosofia di gioco dell’allenatore. Abbiamo lavorato su quello, sui dettagli e abbiamo anche cercato di permettere al nostro staff di conoscerci. Il nostro è un gruppo che non parte da un punto zero ma si è creato stagione dopo stagione. Ci portiamo inevitabilmente dietro il lavoro che abbiamo fatto in precedenza. In questi giorni alcune ragazze non sono potute venire ma nello stesso tempo ne abbiamo acquisite altre che si sono integrate bene. Ora il nostro focus è rivolto all’Europeo di Praga del prossimo settembre“.

Domani ci sarà l’ultimo giorno di raduno per l’Italia, poi il rimpete le righe che da Caronno Pertusella riporterà tutte le giocatrici verso i rispettivi club (con una cosa simile che accadrà alle All Stars).